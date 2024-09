Palpite: PSG x Girona – Liga dos Campeões – 18/9/2024

(Foto: Bertrand GUAY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas da Ligue 1, o atual campeão francês chega confiante para sua estreia na Champions. Seu oponente da primeira rodada, Girona, faz parte deste torneio por ter terminado na 3ª posição do Campeonato Espanhol 2023/2024. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (18). As equipes se encontram no Parc des Princes, em Paris, França. Assista este confronto na TNT e Max.

Palpite PSG x Girona

Iniciando a temporada 2024/2025 de forma avassaladora em território francês, o PSG parece não ter sentido a saída de Kylian Mbappe do elenco, seguindo com 100% de aproveitamento na Ligue 1. Enquanto isso, o Girona finalmente encontrou seus primeiros triunfos recentemente na atual temporada, chegando um pouco mais confiante para sua estreia na Champions.

Na divisão de elite do futebol francês, o PSG ainda não desperdiçou um ponto sequer ao final da quarta rodada. Com atuações robustas no setor ofensivo e tendo o mando de campo no Parc des Princes, deve somar seus primeiros três pontos já na estreia da Champions diante do Girona. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – PSG vence”.

Palpite Final: PSG vence

PSG e seu desempenho atual

O PSG temeu a saída de Kylian Mbappe no início da temporada. O atual campeão da divisão de elite do futebol da França (Ligue 1) e também da Copa da França, não quer perder sua hegemonia absoluta em território francês.

No entanto, o elenco surpreende por suas robustas apresentações nas primeiras rodadas da temporada 2024/2025 do Campeonato Francês. Ao final da quarta rodada, o clube é o único com 100% de aproveitamento na competição.

Além disso, venceu todos os seus adversários por pelo menos dois gols de diferença e balançou a rede pelo menos três vezes em cada rodada. No triunfo mais recente, superou o Brest, no Parc des Princes, por 3 a 1.

Girona e sua última performance

O Girona é um dos “azarões” da atual edição da Champions League. Pela primeira vez na história do clube, a equipe fará parte da Liga dos Campeões da Europa, depois de ter ficado na 3ª posição do Campeonato Espanhol na edição 2023/2024.

No entanto, as performances do elenco desde a pré-temporada 2024/2025 não convencem. Nos sete amistosos que disputou entre os meses de julho e agosto, conseguiu apenas uma vitória.

Já no Campeonato Espanhol, tem uma campanha considerada mediana até o final da 5ª rodada, resultado de duas vitórias, duas derrotas e um empate. No confronto mais recente, recebeu o Barcelona no Estádio Municipal de Montilivi, onde foi goleado por 4 a 1.