Palpite: Milan x Liverpool – Liga dos Campeões – 17/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Após ter sido vice-campeão na edição passada do Campeonato Italiano, o Milan ganhou direito a participar da Champions League 2024/2025. Seu adversário de estreia será o Liverpool, que vem de sua primeira derrota desde a chegada de Arne Slot. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (17). As equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão, Itália. Assista este confronto na Max.

Palpite Milan x Liverpool

Após ter tido ampla dificuldade em pontuar no começo do Campeonato Italiano, o Milan chega para este confronto após vencer sua primeira partida na temporada 2024/2025, onde goleou o Venezia por 4 a 0. Enquanto isso, o Liverpool acabou de perder sua ampla invencibilidade desde a chegada do novo treinador Arne Slot ao comando da equipe, tentando se redimir na estreia da Liga dos Campeões.

Com a performance pouco convincente do Liverpool na última vez que entrou em campo, dificilmente chega motivado para sua estreia na Champions. O jogo terá um possível “ambas marcam” ao final dos 90 minutos, mas o palpite mais seguro a nosso entender é a igualdade devido ao momento das equipes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Milan e seu desempenho atual

O Milan ganhou direito de participar da primeira edição com o novo formato da Champions League após ter sido vice-campeão na temporada passada do Campeonato Italiano, em campanha que finalizou com 75 pontos conquistados ao final das 38 rodadas.

Porém, no começo desta temporada, os Rubro-Negros tiveram imensa dificuldade para encontrar sua primeira vitória. Nas três rodadas iniciais, empataram em duas delas contra o Torino e a Lazio; além de perderem na outra oportunidade contra o Parma.

Apenas na última vez que entrou em campo, contra o Venezia, deslanchou de vez. Em confronto que teve o apoio de sua torcida no Estádio do San Siro, venceu facilmente por 4 a 0, com tentos assinalados por Theo Hernandez, Fofana, Pulisic e Abraham.

Liverpool e sua última performance

O Liverpool teve resultados abaixo das expectativas na temporada passada. Apesar de ter terminado na terceira colocação do Campeonato Inglês, era esperado que os Reds conquistassem algum título, feito que não aconteceu.

Na temporada atual, o clube teve que contratar um novo treinador com a saída de Jürgen Klopp. O novo nome foi de Arne Slot, que conseguiu realizar performances sólidas e convincentes na reta inicial da Premier League.

Nas três primeiras rodadas da competição, não desperdiçou um ponto sequer ao vencer o Ipswich, Brentford e Manchester United, respectivamente. Porém, foi surpreendido ao receber o Nottingham Forest, em Anfield, onde perdeu por 1 a 0.