Palpite: Liverpool x Bournemouth – Campeonato Inglês – 21/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Surpreendido na rodada anterior pelo Nottingham Forest, o Liverpool jogará mais uma vez como mandante na competição, tendo desta vez pela frente o Bournemouth, que figura na metade inferior da tabela ao final da 4ª rodada. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (21). As equipes se encontram no Estádio de Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Liverpool x Bournemouth

Apesar da frustrante derrota na rodada anterior em pleno Anfield, o Liverpool se redimiu na última vez que entrou em campo, já que venceu a estreia da Liga dos Campeões por 3 a 1 contra o Milan. Do outro lado, o Bournemouth tem uma reta inicial de Premier League considerada pouco regular, tendo apenas um triunfo em quatro rodadas disputadas.

Mesmo que o Liverpool tenha sido surpreendido na rodada anterior do Campeonato Inglês, segue com atuações robustas e consistentes nesta temporada. Venceu as três primeiras rodadas por pelo menos dois gols de diferença, além de vir embalado para este embate após ter superado o Milan na Liga dos Campeões. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Liverpool vence”.

Palpite Final: Liverpool vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Liverpool e seu desempenho atual

O Liverpool chega para este duelo após uma performance robusta na estreia da Liga dos Campeões. No confronto em questão, visitou o Milan em San Siro, onde apesar de ter sofrido o primeiro gol da partida, virou para 3 a 1 com tentos assinalados por Konate, Van Dijk e Szoboszlai.

No entanto, também vale ressaltar que a performance dos Reds na última rodada da Premier League foi abaixo das expectativas. Recebendo o Nottingham Forest em Anfield, acabou surpreendido por 1 a 0, sendo essa a primeira derrota da equipe desde a chegada do treinador Arne Slot.

Todavia, não há razões para desespero do Liverpool. Isso porque, o clube já havia vencido as três primeiras rodadas do Campeonato Inglês com autoridade, onde superou o Ipswich, Brentford e Manchester United, sendo todos os triunfos por pelo menos dois gols de diferença.

Bournemouth e sua última performance

O Bournemouth ainda não conseguiu embalar nenhuma sequência de resultados positivos na atual temporada. Seu primeiro (e único) triunfo na competição aconteceu na terceira rodada, quando superou o Everton, de virada, por 3 a 2.

Porém, nas outras três rodadas disputadas no Campeonato Inglês, acabou ficando no empate em duas delas e perdeu a outra. Na mais recente, foi derrotado pelo Chelsea, no Vitality Stadium, por 1 a 0.

Também recentemente, a equipe acabou deixando a disputa pelo título da Copa da Liga Inglesa de forma precoce. Logo na estreia, encarou o West Ham e não foi capaz de fazer frente ao seu companheiro de divisão de elite do futebol inglês, onde acabou derrotado por 1 a 0 no tempo regulamentar.