Palpite: Juventus x PSV – Liga dos Campeões – 17/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Após ter ficado na 3ª posição na edição passada do Campeonato Italiano, a Juventus volta a fazer parte da Liga dos Campeões. Seu primeiro adversário, PSV, é o atual campeão holandês e busca surpreender na atual edição da Champions. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) da terça-feira (17). As equipes se encontram no Allianz Stadium, em Turim, Itália. Assista este confronto na Max.

Palpite Juventus x PSV

Em boa fase na temporada, a Juventus segue invicta na reta inicial do Campeonato Italiano, chegando com a moral elevada para sua estreia na Champions. Enquanto isso, o PSV também vive grande momento no começo da temporada 2024/2025, tendo 100% de aproveitamento ao final da 5ª rodada no Campeonato Holandês.

O jogo deve ser equilibrado e decidido nos mínimos detalhes. Ambas as equipes contam com um setor defensivo bastante organizado e difícil de ser vazado. No entanto, a Juventus ainda não sofreu gols nesta temporada e dificilmente irá ceder brechas nesta estreia, sendo favorita em Turim por este motivo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Juventus vence”.

Palpite Final: Juventus vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Juventus e seu desempenho atual

A Juventus ganhou direito a participar da Liga dos Campeões da Europa após realizar uma sólida participação na edição passada do Campeonato Italiano, onde finalizou sua campanha na terceira posição com 71 pontos conquistados.

No entanto, teve resultados e performances consideradas medianas na pré-temporada 24/25. Nos quatro amistosos disputados entre os meses de julho e agosto, venceu apenas uma partida, perdeu duas e empatou na outra oportunidade.

Porém, se redimiu com grandes atuações nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano, vencendo o Como e o Verona, respectivamente, por 3 a 0. Nas duas rodadas seguintes, ficou no empate sem gols contra Roma e Empoli, respectivamente.

PSV e sua última performance

O PSV segue extremamente confiante e embalado após suas grandes performances realizadas na temporada passada. Foi campeão do Campeonato Holandês, tendo por este motivo vaga assegurada na fase principal da Champions.

As performances do PSV na atual edição da divisão de elite do futebol holandês seguem sólidas. Nas três primeiras rodadas da competição, venceu o Waalwijk, Heracles e Almere City, em partidas que balançou as redes 15 vezes.

Nas duas últimas performances, venceu o G.A. Eagles por 3 a 0 e o Nijmegen por 2 a 0, respectivamente. Por este motivo, é o líder isolado da competição com 100% de aproveitamento, seguido pelo Alkmaar, que aparece na vice-liderança com 13 pontos.