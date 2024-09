Palpite: Girona x Barcelona – Campeonato Espanhol – 15/9/2024

(Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Sendo as duas equipes que brigaram ponto a ponto pela vice-liderança da La Liga na temporada passada, Girona e Barcelona voltam a se encontrar no Campeonato Espanhol, desta vez em confronto válido pela 5ª rodada da edição 2024/2025. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (15). As equipes se encontram no Estádio Municipal de Montilivi, em Girona, Espanha. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Girona x Barcelona

Depois de performances iniciais ruins, o Girona finalmente deslanchou na competição e chega para este confronto após vencer suas duas últimas rodadas. Do outro lado, o Barcelona humilhou o Real Valladolid na jornada anterior, onde venceu o clube adversário por 7 a 0 e disparou de vez na liderança da tabela.

Apesar da incrível performance do Barcelona na rodada anterior, o Girona também não deixa a desejar em suas atuações iniciais. O jogo tem tudo para ser extremamente equilibrado, principalmente por ser no Estádio Municipal de Montilivi, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer um dos dois clubes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aposte no Campeonato Espanhol com os melhores apps de apostas esportivas.

Girona e seu desempenho atual

O Girona surpreendeu na edição passada do Campeonato Espanhol. Chegou a liderar a tabela da competição, mas não suportou a pressão das duas principais equipes do país (Barcelona e Real Madrid) e acabou ultrapassado por ambas no decorrer da competição.

Entretanto, na atual edição da La Liga, iniciou da pior forma possível. Após empatar sua estreia contra o Real Betis, foi goleado por 3 a 0 ao visitar o Atlético de Madrid na segunda rodada.

Porém, se redimiu na terceira rodada ao atuar no Estádio de Montilivi, onde goleou o Osasuna por 4 a 0. Por fim, embalou sua primeira sequência positiva na competição ao desbancar o Sevilla, na 4ª rodada, por 2 a 0.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona chegou na atual temporada para se redimir de suas campanhas nos torneios realizados em 2023/2024, onde não conseguiu conquistar um título sequer.

Na atual edição do Campeonato Espanhol, iniciou vencendo seus três primeiros adversários com dificuldade, superando o Valencia, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, respectivamente, pelo placar de 2 a 1.

Entretanto, superou as expectativas na última vez que entrou em campo e atropelou o modesto elenco do Real Valladolid no Estádio Olímpico. Com direito a hat-trick de Raphinha e tentos assinalados por Lewandowski, Kounde, Dani Olmo e Ferran Torres, venceu por expressivos 7 a 0.