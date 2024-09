Palpite: Club Brugge x Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 18/9/2024

FRANCK FIFE / AFP







Publicada em 18/09/2024 - 02:30

O Club Brugge teve vaga assegurada na fase da liga na Champions League 2024/2025 após vencer o Campeonato Belga na temporada passada. Seu adversário de estreia, Borussia Dortmund, aparece nesta competição por ter sido o 5º colocado no Campeonato Alemão 2023/2024. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (18). As equipes se encontram no Jan Breydel Stadium, em Bruges, Bélgica. Assista este confronto na Max.

Palpite Club Brugge x Borussia Dortmund

Ostentando uma sequência de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Belga, o Club Brugge chega confiante para sua estreia na Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Borussia Dortmund é o atual vice-campeão da Champions e chega invicto nos confrontos disputados na reta inicial da temporada 2024/2025.

As duas equipes chegam para a estreia da Liga dos Campeões em bom momento na temporada. Mesmo que o Borussia Dortmund tenha um elenco um pouco mais qualificado, o Club Brugge terá o mando de campo a seu favor e deve sair satisfeito com uma possível igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Todos os palpites da Liga dos Campeões num só lugar.

Club Brugge e seu desempenho atual

O Club Brugge faz parte da principal competição de clubes da Europa por ser o atual campeão na divisão de elite do futebol belga. Na edição passada da Liga Jupiler, terminou na primeira posição com 50 pontos somados.

No início da temporada, a equipe foi derrotada na decisão da Supercopa da Bélgica, onde acabou superada pelo Royale Union SG. Já nas primeiras rodadas da atual edição do Campeonato Belga, teve um início ruim e somou apenas um ponto nas três primeiras rodadas.

Porém, se redimiu nas quatro rodadas seguintes, conquistando 100% dos pontos disputados contra o Antuérpia, Dender, Cercle Brugge e Kortrijk, respectivamente.

Borussia Dortmund e sua última performance

O Borussia Dortmund fez uma incrível campanha na última edição da Liga dos Campeões. Chegou até a decisão do torneio, onde enfrentou o Real Madrid e acabou derrotado pelo clube madrilenho, pelo placar de 2 a 0.

Oficialmente começando seus jogos da temporada 2024/2025 no dia 17 de agosto, iniciou da melhor forma possível ao golear o Phoenix Lubeck na primeira rodada da Copa da Alemanha, pelo placar de 4 a 1.

Já no Campeonato Alemão, a equipe teve performances robustas e consistentes nas três primeiras rodadas. Encarando o Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e Heidenheim, somou sete dos nove pontos disputados.