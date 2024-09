Palpite: Brighton x Ipswich – Campeonato Inglês – 14/9/2024

(Photo by Glyn KIRK / AFP)







Publicada em 14/09/2024

Invicto no início da temporada, o Brighton terá pela frente o recém chegado da segunda divisão, Ipswich, adversário este que conquistou apenas um ponto até então. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (14). As equipes se encontram no Falmer Stadium, em Brighton, Reino Unido. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Brighton x Ipswich

Iniciando a temporada de forma robusta, o Brighton segue invicto na Premier League e acabou de empatar contra um dos favoritos ao título, Arsenal, em pleno Emirates Stadium. Do outro lado, o Ipswich apresenta um dos gols mais vazados da competição ao final da terceira rodada, seguindo em busca de seu primeiro triunfo na atual edição do Campeonato Inglês.

Além da enorme superioridade técnica do Brighton em relação ao Ipswich, a equipe terá o mando de campo a seu favor. Com excelentes performances no setor ofensivo e o Ipswich deixando a desejar na linha defensiva, tem tudo para o clube mandante buscar um triunfo confortável no Falmer Stadium. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Brighton”.

Palpite Final: Brighton vence

Brighton e seu desempenho atual

O Brighton ostenta uma incrível sequência de resultados desde a pré-temporada. A última derrota das Gaivotas aconteceu no dia 19 de maio de 2024, quando foi superado pelo Manchester United na rodada final da Premier League 2023/2024.

Desde então, foram oito jogos disputados entre amistosos e jogos oficiais em território inglês, sendo sete vitórias do Brighton e um empate. A igualdade aconteceu justamente em sua aparição mais recente, onde empatou contra o Arsenal, no Emirates Stadium, por 1 a 1.

No entanto, o elenco vinha de duas vitórias nas primeiras rodadas, sendo os triunfos contra o Everton por 3 a 0 e diante do Manchester United por 2 a 1. Recentemente, também venceu a estreia da Copa da Liga Inglesa com imensa facilidade, superando o Crawley por 4 a 0 em jogo único.

Ipswich e sua última performance

O Ipswich demonstra enorme dificuldade em pontuar na divisão de elite do futebol inglês. Seu primeiro e único ponto aconteceu justamente na aparição mais recente, quando atuando como mandante, empatou em 1 a 1 com o Fulham na 3ª rodada.

Todavia, vinha de duas derrotas consecutivas nas primeiras rodadas. Na estreia, recebeu o Liverpool no Portman Road, onde perdeu por 2 a 0. Na sequência, diante do Manchester City, foi goleado pelo favorito ao título, por 4 a 1.

Recentemente, também protagonizou um resultado decepcionante para a diretoria e seus torcedores. Na estreia da Copa da Liga Inglesa, encarou o Wimbledon, que atua na quarta divisão do futebol inglês, e mesmo assim foi eliminado após empatar no tempo regulamentar e ser derrotado nos pênaltis.