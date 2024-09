Palpite: Bournemouth x Chelsea – Campeonato Inglês – 14/9/2024

(Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Dono de uma campanha considerada mediana ao final da terceira rodada, o Chelsea aparece na 11ª posição da tabela. Desta vez, terá que visitar o Bournemouth, adversário este que ainda não perdeu na temporada. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (14). As equipes se encontram no Vitality Stadium, em Bournemouth, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Bournemouth x Chelsea

Depois de empatar suas duas primeiras aparições na Premier League, o Bournemouth finalmente venceu na rodada anterior, seguindo invicto na competição. Do outro lado, o Chelsea perdeu apenas sua estreia até o momento no Campeonato Inglês, chegando para este embate após empatar com o Crystal Palace na última vez que entrou em campo.

Mesmo que as casas de apostas apontem o favoritismo para o Chelsea, apostar no triunfo dos Blues pode ser arriscado. Invicto na temporada e atuando dentro do Vitality Stadium, o Bournemouth deve sair satisfeito com uma possível igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Bournemouth e seu desempenho atual

O Bournemouth teve um resultado decepcionante recentemente na Copa da Liga Inglesa. Na estreia da competição, que foi realizada no dia 28 de agosto, não foi páreo contra o West Ham, sendo eliminado ao perder por 1 a 0 durante o tempo regulamentar.

Na divisão de elite do futebol inglês, iniciou com performances e resultados considerados medianos. Diante do Nottingham Forest e contra o Newcastle, ficou no empate por 1 a 1 em ambos os confrontos.

Na terceira rodada, finalmente buscou seu primeiro triunfo na Premier League. Na partida em questão, encarou o lanterna da tabela no Goodison Park, Everton, e mesmo atuando como visitante, venceu de virada por 3 a 2.

Chelsea e sua última performance

O Chelsea é cobrado por campanhas mais robustas na atual temporada. Na edição 2023/2024 da Premier League, os Blues decepcionaram e sequer conseguiram terminar entre os cinco primeiros, onde finalizaram a participação na 6ª colocação.

Recentemente, ao menos o Chelsea garantiu vaga na chave principal da Liga Conferência, depois de eliminar o Servette, da Suíça, por 3 a 2 no agregado dos jogos decisivos (ida e volta).

Na divisão de elite do futebol inglês, iniciou sua trajetória com derrota para o Manchester City por 2 a 0; humilhou o Wolverhampton na 2ª rodada por 6 a 2 no Molineux Stadium; e por fim, empatou em 1 a 1 contra o Crystal Palace na terceira rodada.