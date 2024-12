Pachuca tem chances contra o Real Madrid? Analisamos as odds

Após bater o Botafogo e o Al-Ahly, o Pachuca chegou a final da Copa Intercontinental 2024. Agora a equipe mexicana enfrenta o grande Real Madrid em busca do título do antigo Mundial de Clubes.

Considerado um dos melhores clubes de futebol do mundo, o Real Madrid é visto como o favorito para a partida desta quarta-feira, 18/12, às 14 horas (horário de Brasília). No entanto, será que o Pachuca pode surpreender e levar a taça?

Odds para Real Madrid x Pachuca

Se você já está habituado a fazer apostas esportivas, sabe que as odds estão diretamente ligadas a probabilidade de um resultado acontecer. Sendo assim, analisando as odds, podemos dizer que o Real Madrid tem cerca de 80% de chances de vencer a partida, contra apenas 7% do Pachuca.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de dezembro de 2024 às 11 horas.

Odds para ser campeão

As odds anteriores dizem respeito ao resultado final da partida. Se um dos times vencer durante o tempo regulamentar, será o campeão da competição. No entanto, se ao fim do segundo tempo o jogo estiver empatado, irá para a prorrogação. Caso a partida continue empatada, a taça será definida nos pênaltis.

Portanto, se você deseja apostar em quem será o vencedor da Copa Intercontinental, observe as odds na tabela a seguir:

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de dezembro de 2024 às 11 horas.