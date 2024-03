O futebol virtual Betano é um game popular na casa de apostas | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

O Futebol Virtual Betano se destaca por combinar elementos de apostas esportivas e jogos de cassino. Por meio de um algoritmo, o sistema simula partidas de futebol, proporcionando aos jogadores a experiência de apostar em diversos eventos como em um jogo real. Essa similaridade com as apostas em partidas reais torna a modalidade bastante atrativa para os jogadores.

Jogar agora >>

Além disso, novos jogadores recebem uma oferta de boas-vindas ao se cadastrarem usando o código promocional Betano. Dessa forma, conheça mais, a seguir, sobre o futebol virtual na casa de apostas.

Como apostar em futebol virtual Betano?

Entre os sites de apostas que atuam no Brasil, a Betano é uma das plataformas que mais se destacam. Isso ocorre devido ser uma casa licenciada e com serviços de apostas amplos, bem como a disponibilidade de odds na média do mercado.

Um dos diferenciais da casa, é a possibilidade de apostar no futebol virtual Betano. Como já sugere o nome, este mercado permite apostar em partidas rápidas de futebol, todas geradas por computador. Isso significa não haver interferência humana nos resultados.

Afinal, o futebol virtual Betano possui sistema Random Number Generation, conhecido como “RNG”. Assim, todas as simulações de partidas são feitas unicamente pelo computador com resultados gerados aleatoriamente.

É válido destacar que no futebol virtual Betano e em outros esportes semelhantes, os usuários podem visualizar as simulações rápidas. A partir disso, o usuário pode verificar se os palpites feitos nos mercados disponíveis foram concretizados. Abaixo, mostramos um guia para efetuar uma aposta:

1- Primeiro, faça login na sua conta Betano;

2- No canto esquerdo, localize o botão “Virtuais”;

3- Em seguida, escolha o esporte “Futebol”;

4- Clique, então, em um dos jogos e selecione o tipo de aposta;

5- Vá até o bilhete com a aposta, preencha o valor e confirme.

Bônus de boas-vindas Betano

Em nossa pesquisa sobre o futebol virtual Betano, também localizamos opções de bônus de boas-vindas. Essas ofertas são oferecidas para os novos cadastrados no site que cumprirem os Termos e Condições (T&Cs). A seguir, você pode encontrar alguns detalhes sobre os bônus.

Bônus de boas-vindas para esportes

Para as apostas esportivas, os novos clientes podem ser elegíveis a um bônus de até R$500 e R$20 em apostas extras. A qualificação para a oferta pode ser feita ao se registrar na casa com o código promocional VIPLANCE. Além disso, se aplicam outros T&Cs, veja abaixo:

Depósito mínimo de R$50;

É preciso apostar o valor 5 vezes em apostas esportivas;

As apostas feitas em esportes virtuais não se contribuem para o requisito do bônus;

O valor do bônus precisa ser apostado o total de uma vez;

Somente as seleções com odds mínimas de 1,65 contribuem para requisito de saque.

Salientamos que outros detalhes podem ser conferidos diretamente no site oficial da Betano Brasil. Para isso, é preciso apenas ir na página de ofertas.

Pegar bônus >>

Bônus de boas-vindas para cassino

Na plataforma, existem vários jogos de cassino, sendo que para essa seção existe uma oferta de boas-vindas de até R$500. Para ela, é preciso ser um novo usuário e fazer um depósito qualificativo de pelo menos R$50. Assim, o bônus pode ser enviado para a conta do jogador após a compensação.

Para ele, se aplica o rollover de 30 vezes em apostas no cassino. Inclusive, ao apostar, a plataforma utilizará valores de bônus e saldo anterior na divisão 50/50. Confira todos os T&Cs na página oficial.

Pegar bônus >>

O futebol virtual cobre vários eventos simultâneos | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Diferenciais do futebol virtual Betano

Como destacamos, o futebol virtual Betano está disponível. No entanto, outras plataformas oferecem esse tipo de aposta. Por isso, realizamos uma análise para verificar qual é o seu diferencial em comparação a outras operadoras.

Sobre isso, notamos que na Betano o futebol virtual cobre vários eventos simultaneamente. Isso permite encontrar simulações de várias ligas e jogos com equipes conhecidas. Claro, tais ligas também são virtuais, embora possuam o nome de times e campeonatos conhecidos.

Destacamos, também, que as simulações podem ser assistidas em gráficos e velocidade adequada, sem apresentar travamentos. Além disso, as apostas podem ser feitas diretamente pelo celular, ao notarmos a disponibilidade de um aplicativo nativo para Android.

Por fim, salientamos que existem vários mercados de apostas na plataforma, semelhantes aos tipos presentes no futebol real. Com isso, os clientes podem fazer palpites e prognósticos em opções de mercados que já conhecem.

Vantagens e desvantagens do futebol virtual Betano

Neste tópico, organizamos os principais aspectos positivos e negativos do futebol virtual Betano. Afinal, embora ele possua vários recursos adequados, também existem aspectos que poderiam ser aprimorados pela plataforma.

Desvantagens

Por sua vez, existem aspectos que consideramos desvantagens desse tipo de aposta. Desde já ressaltamos que foram selecionados a partir de uma avaliação subjetiva, além de não impedir a utilização do serviço. Veja abaixo:

Possui limitações para interagir;

Não é possível formular estratégias.

Vantagens

A seleção das vantagens ocorreu a partir de aspectos subjetivos, ou seja, que consideramos apropriados para simulações de esportes virtuais. Confira a lista a seguir:

Variedade de mercados de apostas;

Disponibilidade de eventos variados;

Permite assistir às simulações rápidas.

Jogar agora >>

Diferenças entre apostas de futebol real e futebol virtual Betano

Ambos os tipos de apostas são sobre o futebol, no entanto, existem diferenças válidas a serem consideradas. Uma das principais diferenças é que para o futebol real, é possível desenvolver estratégias de apostas. Afinal, os dados e estatísticas podem ser verificados.

Enquanto isso, o futebol virtual Betano é gerido por simulações rápidas com resultados aleatórios. Desse modo, não é possível acompanhar uma partida inteira. Já no futebol real, o usuário pode acompanhar o andamento de uma competição inteira e o desenvolvimento dos times.

As apostas no futebol real podem apresentar maior interatividade, devido os eventos serem reais e bastante assistidos. Assim, alguns jogadores podem decidir apostar em times que já conhecem e torcem. Já a versão virtual, pode apresentar menor interatividade e realismo.

Ademais, embora sejam diferentes, o futebol virtual Betano pode ser uma opção apropriada para quem procura simulações rápidas do futebol. Afinal, ela possui mercados de apostas similares ao futebol real e permite acompanhar os jogos.

Jogar agora >>

Quais são as diferentes ligas e tipos de aposta no futebol virtual?

Agora que destacamos as principais características do futebol virtual Betano, você pode conhecer as ligas e tipos de apostas disponíveis. Ao abrir a aba destinada ao futebol virtual, os clientes podem encontrar várias simulações de ligas. Estas levam o nome de “Copa”, “Premier”, “Campeonato Italiano” e outras.

A lista completa pode ser encontrada ao clicar em “Virtuais”, no canto esquerdo do site e ir selecionar o futebol. Assim, também é possível encontrar os tipos de apostas ativos. Para conhecer alguns deles, confira os próximos tópicos.

Resultado final

Comum nos esportes reais, o resultado final ou 1x2 pode ser utilizado para fazer palpites no futebol virtual Betano. Assim, as apostas podem ser feitas nos três possíveis desfechos de um jogo. (1) vitória do time de casa; (x) empate entre os times e (2) vitória do time visitante.

Próximo gol

Um dos populares na categoria “Gols”, os apostadores podem fazer palpites sobre quem marcará o próximo gol. Dessa forma, é possível encontrar três opções: time A; sem gols e time B.

Total de gols Mais/Menos

Ainda para a categoria de “Gols”, este mercado é um dos mais conhecidos e podem ser utilizados para palpites em futebol virtual. Desse modo, este mercado sugere, em números, quantos gols terão na partida. Assim, podem ser encontradas opções como +1,5 gols e −1,5 gols.

A primeira indica uma aposta que o jogo terá 2 gols ou mais, enquanto a primeira o oposto, ou seja, 1 gol ou menos. Assim, ao atingir o percentual escolhido, os possíveis retornos podem ser obtidos.

Ambas equipes marcam

Este é um dos mercados de simples entendimento. Afinal, os usuários podem clicar apenas em “Sim” ou “Não”. Na primeira opção, os possíveis retornos podem ser obtidos caso os dois times envolvidos na simulação façam gols. Enquanto o “Não” só está correto se apenas uma ou nenhuma equipe marcar.

Salientamos que estes são apenas exemplos de mercados de apostas para o futebol virtual. Todas as opções e categorias ativas podem ser consultadas no site oficial da Betano Brasil.

Futebol virtual Betano: vale a pena?

A partir dessa análise, concluímos que o futebol virtual Betano é uma das opções adequadas para apostar em esportes simulados. Afinal, esta empresa possui resultados aleatórios com base na utilização do sistema RNG e tem vários recursos disponíveis no site.

Entre eles, ressaltamos a disponibilidade de tipos de apostas variados, com opções tradicionais e um streaming das simulações. Por meio dele, é possível visualizar, com gráficos modernos e fluídos, as simulações rápidas do futebol e o resultado de cada partida.

Além disso, os usuários podem optar por acessar esses serviços pelo celular, com duas opções ativas: Betano app e site mobile. Para mais detalhes sobre essa modalidade, você pode ir até o site oficial e formular sua opinião.

Jogar agora >>

Perguntas Frequentes

Após ler este artigo surgiram outras dúvidas? Você pode conferir algumas dúvidas e respostas relacionadas.

Como começar na Betano?

Ao atingir a maioridade, ou seja, ter 18 anos ou mais, os brasileiros podem registrar contas na Betano e começar a apostar. Para isso, o usuário pode pesquisar pela página oficial da casa e abrir o formulário de registro. Nele, alguns documentos pessoais são requisitados.

Entre eles, destacamos: nome pessoal, CPF, endereço, CEP, e-mail e outros. Ao informá-los, o usuário pode ler o que exige os Termos e Condições da casa. Caso concorde com as regras de utilização, basta marcar a caixa e clicar para finalizar o registro.

Ao se cadastrar, os jogadores podem ser elegíveis aos bônus de boas-vindas. Aliás, a oferta de esportes requer a ativação do código promocional VIPLANCE, o qual pode ser utilizado opcionalmente.

Como baixar o Betano app?

Este aplicativo é distribuído unicamente pela Betano Brasil, por meio do seu site oficial. Este recurso é exclusivo para os aparelhos Android. Assim, os usuários podem ir até a página oficial a partir de um celular e ir até o rodapé da página. Por lá, basta clicar no botão de download do app.

Feito isso, o usuário pode ir até as configurações do aparelho e habilitar a instalação de arquivos de fontes desconhecidas. Com essa permissão ativada, basta abrir o arquivo baixado e instalar o Betano app.

A Betano é confiável?

Existem diversos indícios que corroboram que a Betano é uma casa de apostas confiável. Um dos principais que contribuem para isso é a licença de apostas e jogos, emitida pela Malta Gaming Authority. Assim, ela possui a licença MGA/CRP/152/2007.

Outro aspecto é a empresa ser patrocinadora de clubes expressivos do futebol, como o caso do Fluminense e do Atlético-MG. Isso aponta a credibilidade e reputação da casa em realizar contratos com grandes times nacionais e mantê-los.

Por fim, notamos algumas ferramentas de segurança incorporadas no site oficial. Uma das principais é a criptografia, introduzida pelo protocolo SSL/TLS. Com base em tais aspectos, avaliamos que a Betano é confiável.

Como fazer um depósito?

Para criar palpites no futebol virtual é preciso ter saldo disponível na conta. Assim, as transferências de depósitos podem ser feitas logo após concluir o login na conta e clicar em “Depósito”. Este botão fica no canto direito do site. Por lá, é possível selecionar entre os métodos e informar o valor.

Na Betano existem opções de pagamento com Pix, carteiras digitais, transferências bancárias e outras. Para concluir a transação é preciso informar todos os dados e utilizar uma conta em seu nome.

Qual é a melhor forma de apostar?

A resposta para esta dúvida é totalmente subjetiva. Afinal, as seleções de apostas dependem exclusivamente do usuário e suas preferências. Por isso, é válido visualizar todas as opções de jogos e mercados de apostas disponíveis para o futebol virtual.

Com isso, o jogador pode avaliar qual é a opção que considera mais adequada. Por fim, salientamos que apoiamos e recomendamos a política do Jogo Responsável. Para encontrar mais detalhes sobre ela, basta ir até o rodapé da Betano e conferir.