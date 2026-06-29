Odd 10.00 para Brasil marcar em Brasil x Japão (29/06)

A superodd da Estrelabet multiplica o mercado mais de 8x e pode ser ativada com R$ 1!

Brasil x Japão abre o mata-mata da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/06), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Texas. Para o duelo, a Estrela bet turbinou a odd de Brasil marcar: o mercado, normalmente pago em torno de 1.18, saltou para uma superodd de 10.00, com aposta máxima de R$ 1.

A superodd de 10.00 para Brasil marcar

A oferta incide sobre o mercado "Brasil para marcar", ou seja, a seleção balançar as redes em qualquer momento da partida. Com a cotação elevada de cerca de 1.18 para 10.00, uma aposta de R$ 1 pode retornar R$ 10 caso o Brasil faça pelo menos um gol contra o Japão.

A superodd precisa ser ativada antes do apito inicial, e o crédito dos ganhos segue os Termos e Condições da casa.

Superodd Estrela bet x10 Brasil para marcar Brasil x Japão · mata-mata da Copa 2026 10.00 odd turbinada Mercado: Brasil marcar a qualquer momento da partida

Odd normal em torno de 1.18, turbinada para 10.00

Aposta máxima de R$ 1

Ative antes do apito inicial (14h, horário de Brasília) Ativar a superodd 10.00 na Estrela bet R$ 1 → R$ 10 +18. Apostas envolvem risco. Jogue com responsabilidade.

Como ativar a odd 10.00 para Brasil x Japão

1 . Acesse a Estrelabet pelo link deste artigo e finalize a criação da sua conta. 2 . Se precisar de saldo, faça um depósito via Pix. 3 . Ative a superodd no mercado "Brasil para marcar" antes das 14h (horário de Brasília). 4 . Confirme sua aposta de até R$ 1 e acompanhe Brasil x Japão.

Quer conferir as condições completas e o passo a passo da casa? Veja o código Estrelabet no Lance antes de ativar.

Como a odd 10.00 se compara ao mercado

O preço padrão de 1.18 para o Brasil marcar reflete o favoritismo da seleção. Nos dois últimos jogos da fase de grupos, a equipe de Carlo Ancelotti venceu Haiti e Escócia por 3 a 0, e no retrospecto histórico levou a melhor em 11 dos 14 confrontos contra o Japão, com 37 gols marcados.

Multiplicar esse mercado por mais de oito vezes, chegando a 10.00, coloca o retorno potencial bem acima da média.

Comparação de odds · Brasil para marcar 1.18 odd padrão → 10.00 superodd Estrela bet Mesmo mercado em outras casas Superbet 1.20 F12 Bet 1.20 BetMGM 1.20 Odds de mercado sujeitas a alteração. Retorno potencial: R$ 1 → R$ 10 na Estrela bet Brasil venceu os 2 últimos jogos da fase de grupos por 3 a 0

jogos da fase de grupos por 3 a 0 No retrospecto: 11 vitórias em 14 jogos contra o Japão, com 37 gols marcados

Pegue a odd 10.00 para Brasil marcar Aposte até R$ 1 no mercado "Brasil para marcar" em Brasil x Japão. Ativar a superodd na Estrela bet +18. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes

Respondemos abaixo as principais dúvidas sobre as odds para Brasil marcar no jogo de hoje (29/06), contra o Japão.

Qual é a odd para Brasil marcar contra o Japão?

Na Estrela bet, a odd do mercado "Brasil para marcar" foi turbinada de cerca de 1.18 para 10.00, com aposta máxima de R$ 1, válida para o jogo desta segunda-feira (29/06). Em outras casas, a odd do mercado é 1.20.

Como ativar a superodd de 10.00?

Acesse a Estrela bet pelo link, crie sua conta, deposite via Pix se necessário e ative a superodd no mercado "Brasil para marcar" antes das 14h (horário de Brasília).

Que horas é Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026?

A partida começa às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira (29/06), no NRG Stadium, em Houston, pela primeira fase do mata-mata.

Oferta da Estrela bet sujeita aos Termos e Condições. Odds verificadas em 29/06/2026 e sujeitas a alteração. Aposta máxima de R$ 1. Depósitos via Pix.

Estrela bet — licença SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025. Proibido para menores de 18 anos (+18). Apostas envolvem risco e podem causar dependência; jogue com responsabilidade. Se as apostas deixarem de ser diversão, procure ajuda especializada.