O Lance! está concorrendo ao BiS Awards; saiba como votar

É com muito prazer que anunciamos que o Lance! está concorrendo ao BiS Awards, na categoria "Melhor Mídia B2C para o apostador". A premiação é super importante no setor de apostas e precisamos da sua ajuda para conquistar a premiação. Importante ressaltar que não é necessário votar em todas as categorias, pode votar apenas no Lance! Siga o passo a passo abaixo e saiba como votar:

Saiba como votar no Lance!

1º passo:

Acesse esse link para votar: https://lance.top/ysltt

2º passo:

Você será direcionado a página inicial do site do BiS Awards.

3º passo:

Na sequência, role o seu mouse para baixo até encontrar a categoria "Melhor Mídia B2C para o apostador" e marque na opção do Lance!, como ilustrado na imagem abaixo.

4º passo:

Assim que a opção do Lance! estiver marcada, role até a parte de baixo da tela e aperte na opção "Próximo".

5º passo:

Após marcar a opção "Próximo", você colocará seu e-mail. Feito isso, um código será enviado ao e-mail digitado e você terá que colocar na parte indicada para validar seu voto. Por fim, é só clicar na opção "Não sou um robô" e clicar no botão enviar

6º passo:

No momento em que tudo isso tiver sido feito, a página vai agradecer pelo seu voto e ele será computado.

Hoje, atingimos 25 milhões de pessoas todos os meses por meio do nosso site, redes sociais, WhatsApp e outros canais. Essa conexão direta com o público nos permite criar um conteúdo completo e seguro sobre apostas, sempre com análise, estatísticas e tendências do mercado. Estar entre os finalistas do BiS Awards 2025 mostra que estamos no caminho certo! Ficamos muito felizes com essa indicação e contamos com o seu apoio nessa conquista!

A votação é aberta ao público e vai até o dia 04/04. O BiS Awards é uma premiação da indústria de iGaming e Apostas no Brasil.