Estrelabet: ganhe R$15 em aposta grátis com Hit Premiado

A Estrelabet lançou uma nova promoção para os fãs de apostas esportivas. A campanha Aposte no Hit Premiado oferece até R$15 em aposta grátis para quem fizer uma aposta simples de R$30 em jogos selecionados.

Para participar, os apostadores precisam ser cadastrados na plataformas de apostas. Assim, para registrar, é possível usar o código promocional Estrelabet.

A promoção é válida para partidas específicas das principais ligas europeias de futebol. Portanto, veja a seguir como participar.

Como funciona a promoção Estrelabet Aposte no Hit Premiado

A promoção Aposte no Hit Premiado da Estrelabet é simples. Ou seja, basta fazer uma aposta simples de R$30 com odds mínimas de 3.00 no mercado "Criar Aposta" dos jogos elegíveis.

Após isso, o apostador recebe R$15 em aposta grátis, independentemente do resultado da aposta original.

Os próximos jogos elegíveis para a oferta são:

18/01: Juventus x Milan (Serie A); 22/01: Man City x Liverpool (Premier League); 25/01: Chelsea x Man City (Premier League); 26/01: Barcelona x Valência (La Liga)

Termos e condições da promoção

Para participar da promoção é necessários cumprir alguns requisitos mínimos, além dos citados anteriormente. Por exemplo:

A aposta qualificativa deve ser feita no mesmo dia do jogo escolhido; A aposta grátis fica disponível no dia útil seguinte e pode ser usada em qualquer evento de futebol. A promoção é válida apenas para apostas simples no mercado "Criar Aposta".

Visite o site da Estrelabet para conferir os Termos e Condições (T Cs) completos da oferta.

Como abrir uma conta na Estrelabet

Para participar da promoção, é preciso ter uma conta na Estrelabet. O processo de cadastro é rápido:

Acesse o site oficial da Estrelabet; Clique em Registre-se; Preencha seus dados pessoais; Aceite os termos e condições; Confirme seu e-mail e faça o primeiro depósito.

A promoção Estrelabet Hit Premiado vale a pena?

A promoção Aposte no Hit Premiado da Estrelabet é uma oportunidade interessante para os fãs de apostas esportivas. Isso porque a oferta traz uma aposta grátis de R$15 com requisitos relativamente simples de cumprir.

No entanto, é importante ler atentamente todos os termos e condições antes de participar. Aposte sempre com responsabilidade e dentro dos seus limites financeiros.