Missão Betano: aposte no Brasileirão e ganhe R$25 em aposta grátis

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 16:57 • Rio de Janeiro

O mundo das apostas online está sempre em movimento, e a Betano trouxe uma nova oferta para os fãs de futebol e apostadores: a Missão Brasileirão. Essa promoção é uma oportunidade para quem deseja testar suas habilidades de previsão e, ao mesmo tempo, ganhar um prêmio em aposta grátis. Ao inserir um código promocional Betano, os usuários podem ainda começar a apostar no campeonato mais emocionante do país com um bônus de boas-vindas.

Para participar, os apostadores precisam fazer apostas que totalizem R$100 nos mercados da Série A do Brasileirão. E o melhor de tudo é que, ao cumprir essa missão, os participantes recebem uma aposta grátis de R$25.

Portanto, com essa oferta, a Betano está ampliando as possibilidades e incentivando a diversão com responsabilidade no mundo das apostas esportivas.

Entenda a promoção Missão Brasileirão Betano

A promoção Missão Brasileirão da Betano é uma chance para os apostadores se envolverem ainda mais com o futebol nacional. O objetivo é simples: apostar R$100 no total em partidas da Série A do Brasileirão.

As apostas devem ser realizadas até o dia 20/10, às 23h59, utilizando apostas combinadas ou a funcionalidade "Criar Aposta".

Então, cada aposta deve ter no mínimo duas seleções e odds totais de 3.00, além de um valor mínimo de R$25 por aposta.

Promoção da Betano traz aposta grátis para quem apostar no Brasileirão

Ademais, se você quer fazer suas bets no campeonato, mas não sabe por onde começar, veja nosso artigo sobre como fazer apostas no Brasileirão.

Termos e Condições da oferta

Para participar dessa promoção, os usuários devem, antes de tudo, clicar no botão “Eu Quero participar" na guia Missões. É importante ter em mente que o uso do Cash Out em qualquer aposta associada à Missão resultará na dedução do valor daquela aposta do total necessário. Após a conclusão da Missão, a aposta grátis será creditada automaticamente e deve ser utilizada em apostas com a odd total mínima de 2.00.

Visite o site oficial da Betano para ler os Termos e Condições completo da oferta.

Como abrir uma conta na plataforma de apostas Betano

Para abrir uma conta na Betano e participar da promoção é simples. Isso porque você se registrar na plataforma seguindo o passo a passo a seguir:

1. Acesse o site da Betano

2. Então, complete o formulário de inscrição

3. Em seguida, escolha um nome de usuário e senha;

4. Depois, confirme seus dados;

5. Por fim, faça o depósito inicial.

Após a confirmação, você estará pronto para fazer um depósito e começar a apostar.

Conclusão

A promoção Missão Brasileirão da Betano representa uma oportunidade para os entusiastas do futebol que também gostam de apostas esportivas. Isso porque com regras claras e um prêmio no formato de R$25 em aposta grátis, essa missão é uma maneira interessante de vivenciar o Campeonato Brasileiro com uma experiência diferente.

Além de aumentar o engajamento com os jogos, a promoção incentiva uma experiência de apostas responsável. Os usuários podem explorar novos mercados e testar suas previsões, ampliando seu conhecimento sobre o esporte e as apostas.