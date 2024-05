Os melhores sites de apostas para a Eurocopa trazem variedade de mercados e promoções para o evento esportivo | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Com a aproximação de junho, diversos jogadores brasileiros podem começar a utilizar os melhores sites de apostas Eurocopa. Neles, os apostadores podem montar seus palpites personalizados utilizando recursos adicionais das empresas e ainda resgatar diferentes tipos de ofertas.

bet365 - plataforma de apostas completa;

plataforma de apostas completa; Betano - casa tradicional com bônus atrativo;

casa tradicional com bônus atrativo; Parimatch - cash out e bônus de recarga;

cash out e bônus de recarga; Superbet - odds competitivas;

odds competitivas; F12 bet - boa variedade de mercados;

boa variedade de mercados; KTO - ideal para iniciantes;

ideal para iniciantes; 1xbet - casa de apostas confiável;

casa de apostas confiável; Estrela bet - streaming de jogos e apostas ao vivo;

streaming de jogos e apostas ao vivo; Betfair - bolsa de apostas e mais recursos;

bolsa de apostas e mais recursos; Luva bet - jogos originais e pagamento via Pix.

Assim, preparamos, a seguir, uma análise completa dessas operadoras e de como escolher uma plataforma. Então, a seguir, descubra mais sobre o torneio e das casas de apostas online que cobrem a competição.

Os melhores sites de apostas para Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 é um dos principais eventos do futebol europeu que começará uma nova temporada em 14 de junho. Diante disso, para auxiliar os fãs desse torneio, preparamos abaixo uma tabela com algumas operadoras com cobertura da competição e suas ofertas para esportes.

Destaca-se que a tabela acima foi montada pela nossa equipe editorial e representa uma parte do catálogo das plataformas selecionadas. Por meio dos sites oficiais é possível conferir mais detalhes sobre cada uma dessas ofertas e dos termos e condições.

Uma vez apresentadas as empresas e suas promoções, muitos clientes ainda podem ter dúvidas sobre os recursos e funcionalidades presentes nas casas. Nesse sentido, preparamos a seguir um resumo sobre cada uma das operadoras e suas principais características.

bet365

A bet365 é uma das maiores casas de apostas esportivas licenciadas internacionalmente que estão disponíveis no Brasil. Nela, estão disponíveis mercados para criação de palpites, opções de jogos e outros recursos adicionais.

Desse modo, na nossa opinião, a casa pode ser uma opção sólida para diferentes tipos de fãs de futebol. Porém, como seu catálogo está sujeito a alterações, é possível consultar mais informações sobre os seus recursos no site oficial.

Betano

Na Betano, os jogadores iniciantes podem contar com vários mercados para montar apostas personalizadas e ainda resgatar bônus de boas-vindas. Em adição, funções para comparação de estatísticas, betbilder, super odds e bônus acumulador representam outros diferenciais da casa.

Por conta dessas opções, vários tipos de apostadores brasileiros têm a possibilidade de montar palpites personalizados na operadora. Tudo isso, com base nos seus próprios estilos de jogo, orçamentos e preferências.

Parimatch

Nesse momento, os jogadores da Parimatch já podem montar apostas EuroCopa nas partidas de abertura da competição. Mais do que isso, alguns dos principais mercados futebolísticos têm a possibilidade de serem utilizados na hora de palpitar.

Também vale mencionar que recursos adicionais de apostas estão disponíveis no catálogo da casa. A exemplo disso, opções como cashback, torneios e sorteios que podem ser usados pelos jogadores para incrementar a experiência de apostas.

Superbet

Apesar de ser recente no mercado nacional, a Superbet apresenta vários recursos que podem ser úteis para fãs da Eurocopa. O seu catálogo conta com diversos mercados para categorias ao vivo e pré-jogo que podem ser disponibilizados nesse torneio.

Além disso, existe um bônus de boas-vindas que oferta fundos extras que auxiliam na montagem de palpites futebolísticos. Por fim, ainda é possível que suas opções de Super Placar apareçam em eventos procurados pelos apostadores.

F12 bet

Por fim, vários tipos de apostadores podem montar apostas e palpites personalizados em futebol pela F12 bet. Nela, podem ser acessados desde mercados de pré-jogo até opções de apostas especiais para eventos selecionados em longa duração.

Dito isso, a casa possui um design intuitivo e expõem todos os seus regulamentos e licença de apostas pelo site. Portanto, representando uma opção útil para os iniciantes no mundo das apostas.

A Eurocopa é um evento esportivo que atrai jogadores de todo o mundo para os melhores sites de apostas esportivas | Crédito: Parceiros Lance

KTO

A KTO é uma das casas de apostas esportivas com mais espaço no Brasil por conta das suas promoções. Por lá, ofertas como super odds e a malandrinha representam alguns dos seus principais diferenciais.

Ela também conta com cobertura para as maiores ligas profissionais de futebol nacionais e europeias. E, mesmo mercados especiais para categorias de política e esportes estão presentes na empresa como opções para montar palpites.

1xBet

Os jogadores da 1xBet podem acessar uma das maiores casas de apostas na questão de ofertas para futebol. No seu site, é possível encontrar vários mercados ao vivo, estatísticas e ainda uma função de bet builder.

Outro ponto que podemos mencionar é a possibilidade dos clientes acompanharem serviços de streaming para eventos selecionados. Desde que, estejam cadastrados, com fundos válidos e que completem o restante dos requisitos da plataforma.

Estrela bet

Na Estrela bet, os jogadores nacionais podem encontrar opções de apostas EuroCopa, juntamente com vários outros eventos futebolísticos. As categorias de palpite presentes na operadora estão disponíveis tanto para o esporte físico, quanto em ligas virtuais.

Em adição, alguns tipos de ofertas diárias e bônus de boas-vindas podem ser resgatados para montagem desses palpites. Tudo isso, estando disponível tanto pelo seu site oficial, quanto no aplicativo dedicado para aparelhos móveis Android.

Betfair

O site da Betfair é uma das plataformas de apostas mais completas da atualidade que podem ser utilizadas para montar Apostas EuroCopa. Afinal, a empresa conta com ofertas e mesmo opções de transmissão ao vivo que podem estar disponíveis para eventos selecionados daquela competição.

Todavia, mesmo que sejam ofertados, os clientes ainda vão precisar completar todos os requisitos de acesso solicitados pela casa. Sendo que, dependendo da localização geográfica, essas opções podem não estar disponíveis.

Luva bet

Partindo para uma das principais plataformas que utilizam Pix, adiantamos que é possível montar várias apostas esportivas na Luva bet. Ela é uma empresa licenciada, parceira oficial de equipes profissionais e conta com vários mercados para Eurocopa.

Além disso, sua área de Promoções conta com ofertas e recursos que podem auxiliar os fãs de futebol e outros esportes. Essas opções, juntamente com suas odds na média do mercado, são alguns dos seus principais diferenciais para novatos e veteranos.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas na Eurocopa 2024?

Desde a regulamentação das apostas esportivas no Brasil em 2023, muitos novos jogadores começaram a procurar pelas operadoras online. Mas, como existem inúmeras dessas empresas atuando no mercado nacional, iniciantes podem ficar em dúvidas de como escolher uma casa.

Todavia, adiantamos que não existe apenas uma fórmula específica para selecionar uma plataforma, visto que essa também é uma questão subjetiva. Desse modo, os jogadores têm a possibilidade de escolher aquelas casas que se encaixarem nas suas preferências.

Apesar disso, listamos a seguir alguns dos critérios que utilizamos para selecionar os melhores sites de apostas Eurocopa. Tudo isso, tendo em vista que eles podem ser utilizados pelos clientes para fazerem sua própria avaliação de operadoras.

Os melhores sites de apostas para a Eurocopa são confiáveis e seguros | Crédito: Parceiros Lance

Licenciamento, segurança e jogo responsável

Ao começar em uma nova plataforma, a maioria dos jogadores procura por informações e mesmo a reputação da casa para saber se ela é confiável. Essa é uma dúvida recorrente, visto que as operadoras trabalham com fundos reais e têm acesso às informações pessoais dos usuários.

Dito isso, existem diferentes recursos que podem ser analisados como indicativos de segurança das empresas de apostas online. Nesse sentido, podemos mencionar as licenças de atuação e políticas de jogo responsável.

As licenças de apostas, são a principal documentação presente nas maiores empresas da atualidade. Elas são concedidas após uma análise dos serviços da empresa por órgãos governamentais, e apontam que elas agem conforme a legislação do país regulamentador.

Além delas, as principais operadoras atuam com base em políticas de jogo responsável e privacidade de dados. Ou seja, tomam medidas contra o jogo infantil e muitas vezes permitem que limites de aposta sejam acionados nos sites.

Ambas essas questões, quando disponíveis, aparecem expostas na parte inferior dos sites. Assim, podendo ser encontradas durante os primeiros contatos dos jogadores.

Mercados e odds

As melhores plataformas possuem um amplo catálogo de modalidades e mercados para apostas EuroCopa. Essas opções, podem estar disponíveis para categorias ao vivo, pré-jogo ou de longa duração, dependendo do momento da competição.

Dessa forma, os clientes têm a possibilidade de analisar a variedade de apostas para futebol antes de começar em uma casa. A avaliação pode ser feita de diferentes maneiras ao selecionar algum evento específico e examinar suas categorias de palpites.

Em adição aos mercados, os clientes também podem procurar pelas casas que apresentam odds alinhadas à média do mercado. Até porque, são essas plataformas que geralmente apresentam palpites com possíveis valores de retorno justos.

Ofertas

Ao começar em uma nova plataforma, uma das primeiras ações de muitos jogadores é conferir a área de Promoções. Afinal, as ofertas das casas de apostas são recursos úteis que podem auxiliar diversos tipos de jogadores.

O funcionamento, valor ou mesmo tipo de bônus é uma questão que pode variar em cada caso. Nos bônus de boas-vindas, por exemplo, são geralmente disponibilizados fundos adicionais ou palpites/giros extras para mercados, ou jogos selecionados.

Independentemente da categoria da oferta, todas as promoções podem ser resgatadas por clientes que completarem os seus requisitos. Esses últimos, são expostos diretamente nas páginas das ofertas ou nos termos e condições gerais das empresas.

Portanto, os apostadores podem procurar pelas empresas que possuam ofertas com valores alinhados ao mercado. Outra opção, é selecionar aqueles que possam ser empregados em conjunto com as suas estratégias específicas.

Transmissão ao vivo

Na área das apostas ao vivo das plataformas, recursos adicionais como cash out e streaming podem estar disponíveis. As opções de transmissão em tempo real, permitem aos clientes acompanharem o desenvolvimento de jogos diretamente pelos sites oficiais.

Diante disso, a experiência de apostar pode ficar mais imersiva para determinados jogadores e ainda possibilita a utilização de diferentes estratégias. Afinal, a análise de uma partida pode fornecer dados para previsão dos momentos de virada dos eventos e do mercado.

Apesar de representarem recursos úteis que podem estar disponíveis para partidas Eurocopa, é preciso estar atento aos requisitos de utilização. Dependendo da operadora, o streaming estará presente apenas em eventos selecionados que podem ser acessados por clientes em territórios válidos e com saldos mínimos.

Aplicativos e sites mobile

Nos últimos anos, a presença de aparelhos móveis tem se tornado crescente entre os jogadores brasileiros. Por conta disso, diversas casas de apostas, começaram a lançar versões adicionais ao seu site Web para smartphones e tablets.

Tanto aplicativos nativos quanto sites mobile são opções úteis para os apostadores que utilizam os dispositivos mencionados anteriormente. Eles adaptam os mercados, jogos, bônus, recursos e funções para um formato mobile.

Assim, os clientes podem procurar pelas empresas que contam com esses recursos, visto que eles possibilitam o acesso às apostas e jogos a qualquer momento. Tudo isso, contanto que os jogadores estejam conectados a internet.

Confira a nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil e saiba onde fazer suas apostas na Eurocopa.

Suporte ao cliente

Durante a utilização das casas de apostas, dúvidas ou problemas relacionados às suas funcionalidades podem surgir em algum momento. Por conta disso, as principais operadoras disponibilizam opções de suporte ao cliente que podem aparecer em diferentes formatos.

Nesse sentido, as mais completas oferecem serviços em português 24h via chat, e-mail ou outras opções. Assim, os clientes podem procurar as empresas com a maior variedade de métodos de contato.

Os três melhores sites de apostas para a Eurocopa 2024

Durante o artigo apresentamos resumidamente alguns dos melhores sites de apostas Eurocopa. Porém, mesmo entre eles existem 3 plataformas que se destacam por conta dos seus serviços e bônus de boas-vindas. Assim, preparamos a seguir uma análise dessas operadoras e alguns dos seus diferenciais.

bet365

Dentre todas as casas de apostas que analisamos, a bet365 é, na nossa opinião, uma das que tem maior espaço no mercado nacional. Nela, existem várias opções para a cobertura de eventos futebolísticos que incluem opções para a Eurocopa.

Além disso, estão disponíveis recursos adicionais da empresa, como seu construtor de apostas e um aplicativo para esportes (disponível apenas para Android). Todavia, os jogadores podem conferir cada uma das funcionalidades da empresa pelo site oficial.

Betano

Os jogadores da Betano podem ter acesso a uma ampla variedade de mercados para palpitar em futebol. Nesse sentido, mesmo com dias de antecedência já é possível acessar várias opções de apostas EuroCopa.

Na empresa, mercados para categorias de Resultado da partida, Mais/Menos, Ambas marcam, Chance dupla e Intervalá-lo estão disponíveis. Em adição, opções de apostas de longo prazo para o Vencedor final, Jogadores e Equipes também podem ser selecionadas.

O site da Betano traz odds competitivas para grandes eventos esportivos, como a Eurocopa | Crédito: Reprodução / Betano

Essas questões, podem ser acompanhadas em conjunto com estatísticas que podem apontam desde a probabilidade de vitória, até o histórico dos últimos encontros entre os competidores. Desse modo, podendo auxiliar diferentes jogadores a montar palpites.

Parimatch

Por fim, podemos mencionar sobre as diversas opções de apostas EuroCopa que também estão disponíveis na Parimach. A casa conta com funções de estatísticas e mercados para pré-jogo e longa duração na empresa.

Destaca-se que na casa existem outras informações que são curiosidades do evento, como, por exemplo, dados a respeito dos estádios. Porém, ainda têm a possibilidade de auxiliar na experiência dos fãs de futebol.

Ademais, gráficos com a movimentação das odds dos mercados para eventos desse torneio podem ser conferidos a qualquer momento. Ele, juntamente com a tabela de classificação e o calendário do torneio, podem auxiliar no planejamento dos apostadores.

Odds para a Eurocopa 2024

As odds são valores numéricos que fazem parte dos mercados esportivos de todas as casas de apostas. As duas principais funções das cotações são definir os multiplicadores dos palpites e indicar os favoritos de uma competição.

Todos os melhores sites de apostas Eurocopa que apresentamos no decorrer do artigo, têm odds alinhadas a média do mercado. Mas, como as cotações estão sujeitas a alteração, é possível que os clientes possam encontrar variações entre os mercados de cada casa.

Assim, mesmo não havendo apenas uma plataforma específica com as maiores odds, algumas podem apresentar melhores condições em determinados eventos. Por conta disso, os clientes podem conferir manualmente esses dados para comparar as cotações.

Dito isso, adiantamos que também existem alguns sites específicos que podem ser empregados para fazer essas comparações. Assim, representado ferramentas úteis para os clientes que utilizam várias plataformas simultaneamente.

No mais, destacamos que alguns sites específicos podem possuir recursos ou ofertas que afetam diretamente o valor das odds. Porém, quando disponíveis, elas são geralmente indicadas pelas páginas de Promoções das empresas.

Confira, então, as melhores odds para os próximos jogos da competição:

Ofertas de apostas para a Eurocopa 2024

A Eurocopa representa um dos maiores torneios de futebol internacionais que acontece a cada 4 anos. Por conta disso, diversas casas de apostas disponibilizam mercados e recursos adicionais que podem ser utilizados nesta opção.

No momento em que a competição começar, promoções de diferentes categorias podem ser ofertadas melhores sites de apostas Eurocopa. Assim, separamos a seguir alguns dos principais tipos de bonificação que geralmente estão presentes para eventos futebolísticos. Entretanto, adiantamos que se aplicam os T&C de cada operadora.

Saldos adicionais

Os saldos adicionais são recursos presentes em diversos tipos de bônus de boas-vindas ativados por depósitos mínimos. Como o nome indica, eles permitem aos jogadores montar palpites sem utilizar fundos reais, desde que os requisitos da oferta sejam respeitados.

Contudo, antes do saque desses fundos é preciso completar todas as condições de rollover estipuladas pela operadora. Em alguns casos, tentativas de retiradas antecipadas podem até mesmo anular saldos resgatados anteriormente.

Palpites extras

Essas opções funcionam de maneira semelhante aos saldos adicionais por permitirem aos clientes montar apostas sem utilizar fundos reais. Porém, a classificação para essas ofertas acontece geralmente a partir de apostas classificatórias, com sua utilização podendo estar condicionada a mais requisitos que a categoria anterior.

Odds aumentadas

As odds aumentadas são recursos disponibilizados para mercados esportivos renovados diariamente. Elas funcionam aumentando o valor das odds de eventos selecionados, o que consequentemente aumenta possíveis retornos de palpites bem sucedidos.

Contudo, em determinados casos essas opções podem não estar classificadas para o cumprimento de rollover de outras promoções esportivas. Nesses casos, observações e cláusulas específicas estarão disponíveis nos regulamentos das ofertas, ou da operadora.

Ofertas para combinadas

Algumas casas ofertam porcentagem de bônus com base na quantidade de eventos compatíveis em um mesmo palpite múltiplo. Assim, caso a aposta seja bem-sucedida, será possível resgatar os valores de retorno juntamente com esses fundos adicionais.

Perguntas frequentes sobre melhores sites de apostas Eurocopa 2024

Chegou até aqui, mas ainda possui dúvidas sobre os melhores sites de apostas Eurocopa? Veja abaixo algumas perguntas e respostas sobre essas operadoras que foram selecionadas pela nossa equipe editorial.

Como posso me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar na Eurocopa 2024?

Qualquer jogador maior de 18 anos pode se cadastrar em plataformas de apostas preenchendo o formulário de registro. Nele, os clientes podem informar dados pessoais, criar uma senha e aceitar os termos e condições para criarem suas contas.

Quais mercados de apostas estão disponíveis para a Eurocopa 2024?

A cobertura de mercados para a Eurocopa depende diretamente da plataforma de apostas selecionada. Porém, como ele é um dos maiores eventos futebolísticos, categorias para pontos, resultado, jogadores, entre outros podem estar disponíveis.

Como encontro os melhores sites para a Eurocopa 2024?

Durante o artigo apresentamos algumas das melhores plataformas de Apostas EuroCopa que podem ser utilizadas por diferentes tipos de jogadores. Mas, os clientes podem avaliar se uma plataforma vale a pena analisando os seus recursos e serviços.

Devo apostar nos favoritos ou nos azarões para ganhar a Eurocopa 2024?

Essa questão depende diretamente do estilo de aposta e estratégias utilizadas por cada jogador para montar apostas EuroCopa. Dessa forma, os clientes podem analisar os mercados e desempenho das equipes para selecionarem suas opções de palpite.

Quando é melhor fazer apostas para a Eurocopa 2024?

Resumidamente não existe um melhor momento específico para realizar apostas na Eurocopa. Assim, os clientes podem montar seus palpites quando as condições dos mercados atenderem as demandas.