-Suporte ao cliente: A KTO oferece suporte via chat ao vivo e e-mail para seus usuários. No entanto, o atendimento por chat está disponível somente das 10h à meia-noite. Ou seja, não funciona 24h por dia. Isso significa que você não poderá contar com o socorro do operador caso esteja jogando fora desses horários, por exemplo. Além disso, a seção de Perguntas Frequentes da marca é bem limitada.