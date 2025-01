Flamengo engata terceira vitória seguida? Veja odds contra o Sampaio Corrêa

Flamengo e Sampaio Corrêa jogam pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida acontece nesta quinta-feira, 30/01, às 21h30, no Maracanã.

Em nono lugar no campeonato, o Sampaio Corrêa só conquistou seis dos 15 pontos disputados até agora. Portanto, a equipe precisa da vitória para continuar sonhando com uma vaga entre os quatro primeiros colocados da competição.

Já o Flamengo começou mal o campeonato, mas parece estar encontrando o caminho do seu futebol, já que venceu as duas últimas rodadas. Se vencer o Sampaio Corrêa, o time de Filipe Luis pode finalmente entrar na zona de classificação para as semifinais.

Sendo assim, será que o Flamengo engata a terceira vitória seguida no Campeonato Carioca?

Flamengo x Sampaio Corrêa: odds para a partida

Segundo as casas de apostas, o Flamengo é o franco favorito para a partida. De acordo com as odds, a probabilidade do Sampaio Corrêa vencer o jogo é de apenas 5%. Confira as cotações:

Vitória do Flamengo

1.14 na Estrelabet

1.11 na bet365

Empate

7.00 na Estrelabet

7.00 na bet365

Vitória do Sampaio Corrêa

21.00 na Estrelabet

21.00 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 29 de janeiro de 2025 às 16 horas.

Flamengo depende de outros resultados

Se vencer o Sampaio Corrêa, o Flamengo chega a dez pontos. Sendo assim, o rubro negro pode chegar a quarto lugar da tabela, a depender do resultado de Nova Iguaçu x Bangu. A partida acontece também nesta quinta-feira, às 16 horas.

Retrospecto

Essa será a segunda vez na história que Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam. A primeira aconteceu no Campeonato Carioca de 2024. Na ocasião, o rubro negro venceu por 2-0 com gols de Gabigol e Bruno Henrique.