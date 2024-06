Apostar na Eurocopa na F12 bet: guia com ofertas

Veja como apostar na F12 bet na Euro 2024 | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 20:40 • São Paulo (SP)

A F12 bet é uma das principais alternativas para as suas apostas Eurocopa no Brasil. Afinal, a operadora é licenciada e oferece uma experiência completa nas apostas esportivas.

Portanto, conheça os principais mercados de apostas e dicas para apostar na Eurocopa 2024. Para abrir uma conta na plataforma, o usuário pode usar o código bônus F12 bet. A casa está no ranking de melhores sites de apostas para a Eurocopa.

Promoções da F12 bet para a Eurocopa

Atualmente, a F12 bet Brasil não disponibiliza uma oferta de boas-vindas para apostas esportivas. Mas os apostadores podem aproveitar uma oferta especial para palpites no seu time favorito. Neste bônus, é possível concorrer a R$12 mil por semana. Para isso, é necessário fazer apostas a partir de R$ 5 em qualquer partida do Brasileirão Série A e B. Confira todos os termos e condições na plataforma.

Principais mercados de apostas na Eurocopa

Na plataforma de apostas da F12 bet Brasil, existem vários mercados para as suas apostas esportivas. Nesse sentido, os usuários podem selecionar opções que podem ser relacionadas aos placares, tempos, cartões, escanteios, faltas e situações especiais nas partidas.

Tendo essa variedade de mercados disponíveis, é importante lembrar que cada opção funciona de uma maneira diferente. Por isso, veja abaixo os mercados de apostas mais relevantes e como eles funcionam nas apostas Eurocopa na F12 bet Brasil.

Conheça os mercados de apostas na F12 bet na Euro 2024 | Crédito: Parceiros Lance

Moneyline (1x2)

A Moneyline, ou mais conhecida como 1x2, é uma das opções mais tradicionais na F12 Bet Brasil. Neste mercado, os usuários podem apostar nos três potenciais resultados de uma partida. Ou seja, você pode apostar na vitória do time mandante (1), empate (x) ou na vitória do time visitante (2).

Contudo, este mercado é exclusivo para o tempo regulamentar. No caso de resultado ocorrer na prorrogação ou disputa de pênaltis de uma fase eliminatória, a aposta continua sendo não favorável.

Dupla Chance

A Dupla Chance é semelhante, neste mercado você pode selecionar dois resultados. Nesse sentido existem três opções: vitória do time da casa ou empate (1), empate ou vitória do time de fora (12) e vitória de ambas as equipes (2).

Diante disso, em qualquer opção selecionada, os apostas apresentam somente um resultado que não seria favorável. Por esse motivo, o mercado se denomina “Chance Dupla”, tendo em vista que você pode ter maiores probabilidades de acertar as suas apostas Eurocopa.

Ambos os Times Marcam

Neste mercado, os usuários devem prever se as equipes marcarão em uma partida. Ou seja, existem duas alternativas: “Ambos Marcam - Sim” e “Ambos Marcam - Não”. Portanto, para os resultados das apostas Eurocopa serem favoráveis neste mercado, basta que ambas as equipes marquem ou não.

Empate Anula a Aposta

Neste modelo de apostas, os apostadores podem reduzir a quantidade de resultados possíveis de uma partida. Em outras palavras, você pode selecionar somente duas opções, a vitória do time da casa (1) ou a vitória do time visitante (2).

O resultado de empate anula completamente a aposta, estornando os valores para os usuários. Portanto, esta é uma opção popular na F12 bet Brasil, tendo em vista que os usuários podem ter 50% de chance nos seus palpites.

Resultado Exato

O Resultado Exato também é um estilo reconhecido e pode ser uma das melhores alternativas para as suas apostas Eurocopa na F12 bet Brasil. Os usuários podem selecionar um placar exato para uma partida. Por exemplo, você pode apostar que uma equipe vencerá o seu adversário por 2 a 1.

Eurocopa F12 bet: dicas para fazer apostas

A Eurocopa F12 Bet 2024 está bem próxima, tendo seu início em 14 de junho. Existe uma enorme expectativa sobre a competitividade e imprevisibilidade do campeonato do europeu. Pensando nos iniciantes no mundo das apostas online, preparamos as nossas principais dicas para a Euro 2024.

Análise das equipes participantes

A Eurocopa é um torneio competitivo e imprevisível. Uma dica que pode ser importante para as suas apostas Eurocopa é conhecer todas as seleções participantes. Afinal, somente assim, os usuários podem ter uma visão mais ampla antes de destinar as suas apostas online.

Você pode acompanhar o histórico individual, desfalques, escalações, últimos vencedores e entre outros detalhes relevantes. Portanto, esteja atento às últimas notícias para se manter atualizado sobre todos os detalhes da Eurocopa 2024.

Amplie o conhecimento sobre os mercados

Sem conhecer como funcionam os mercados de apostas, os apostadores possuem menores opções para utilizar nas suas apostas Eurocopa 2024. Por esse motivo, você pode estudar a dinâmica de cada mercado para ampliar o seu arsenal de opções e montar apostas mais precisas na operadora.

Mantenha a responsabilidade e consistência

As apostas esportivas também podem apresentar resultados não favoráveis. Diante disso, os apostadores devem manter a responsabilidade e consistência ao selecionar os mercados para montar as suas apostas Eurocopa 2024.

Na F12 bet Brasil, existem ferramentas de Jogo Responsável que podem ser usadas para controlar os depósitos e apostas. Portanto, você pode estabelecer um orçamento para as suas apostas Eurocopa e manter um estilo de jogo saudável com facilidade.

Como se cadastrar na F12 bet Brasil

Para finalizar, caso você queira apostar na Eurocopa, primeiramente é necessário se cadastrar na F12 bet. Os iniciantes podem abrir uma conta de maneira rápida e intuitiva. Sendo assim, veja abaixo um passo a passo detalhado sobre como preencher o formulário de cadastro no Brasil.

1- Acesse a página inicial do site oficial da F12 bet Brasil.

2- Em seguida, clique em Registro na parte superior direita da interface.

3- Na próxima tela, preencha os seus dados e informações pessoais e código de bônus F12 bet.

4- Para concluir, caso concorde com tudo, confirme a sua conta clicando em Registro.

