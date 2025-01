EstrelaBet: aposte R$40 e ganhe R$20 em aposta grátis | Promoção Ligas Internacionais

A EstrelaBet lança uma nova promoção para atrair apostadores interessados em ligas internacionais de futebol. A oferta permite que os usuários recebam uma aposta grátis de R$20 ao fazerem uma aposta de R$40 em jogos selecionados.

Para participar, os interessados precisam estar cadastrados na plataforma de apostas. Portanto, podem utilizar o código promocional EstrelaBet no momento de registro.

A promoção visa incentivar apostas em partidas de campeonatos como Bundesliga, Ligue 1, Europa League, Conference League e Copa da Itália.

Como funciona a promoção da EstrelaBet

A promoção "Bet Ligas Internacionais & Get Futebol" oferece aos usuários uma aposta grátis de R$20 para usar em qualquer jogo de futebol.

Para participar, é necessário fazer uma aposta simples de no mínimo R$40 no mercado 'Criar Aposta', com odd mínima de 3.00, em jogos específicos das ligas mencionadas.

Após realizar a aposta qualificatória, o usuário receberá a aposta grátis de R$20 no dia útil seguinte, independentemente do resultado da aposta original.

A aposta grátis pode ser utilizada em qualquer jogo de futebol e tem validade de 3 dias.

Termos e condições relevantes

A promoção está sujeita a termos e condições específicos. Assim, as apostas devem ser feitas em jogos elegíveis da Bundesliga, Ligue 1, Europa League, Conference League e Copa da Itália.

Principais pontos dos termos e condições:

Valor mínimo de aposta: R$40 em apostas simples no mercado 'Criar Aposta';

R$40 em apostas simples no mercado 'Criar Aposta'; Odd mínima: 3.0 para apostas qualificatórias;

3.0 para apostas qualificatórias; Valor da aposta grátis: R$20, independentemente do resultado da aposta original;

R$20, independentemente do resultado da aposta original; Validade da aposta grátis: 3 dias após o crédito.

Jogos elegíveis:

Os próximos jogos válidos para essa promoção são:

30/01: FCSB X Manchester United 30/01: Tottenham Hotspur X Elfsborg 01/02: Heidenheim X Borussia Dortmund (Bundesliga) 01/02: Stade Brestois X Paris Saint-Germain (Ligue 1) 01/02: Mônaco X Auxerre (Ligue 1) 02/02: Bayer Leverkusen X Hoffenheim (Bundesliga) 02/02: Olympique Marseille X Lyon (Ligue 1) 04/02: Atalanta X Bologna (Copa da Itália) 05/02: Milan X Roma (Copa da Itália) 07/02: Bayern de Munique X Werder Bremen (Bundesliga) 07/02: Wolfsburg X Bayer Leverkusen (Bundesliga) 15/02: VfL Bochum X Borussia Dortmund (Bundesliga) 15/02: Bayer Leverkusen X Bayern de Munique (Bundesliga) 22/02: Holstein Kiel X Bayer Leverkusen (Bundesliga) 23/02: Bayern de Munique X Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 25/02: Juventus X Empoli (Copa da Itália) 25/02: Internazionale X Lazio (Copa da Itália) 01/03: St. Pauli X Borussia Dortmund (Bundesliga) 01/03: Eintracht Frankfurt X Bayer Leverkusen (Bundesliga)

É importante notar que apostas finalizadas por meio de cashout ou canceladas não são elegíveis. Além disso, cada usuário só pode receber uma recompensa da promoção, e a EstrelaBet se reserva o direito de verificar as contas para evitar abusos.

Verifique o site da Estrelabet para verificar os Termos e Condições completos da oferta.

Como abrir uma conta na EstrelaBet

Para participar da promoção, é necessário ter uma conta na EstrelaBet. Veja como abrir uma conta na plataforma:

Acesse o site oficial da EstrelaBet; Clique no botão "Registre-se"; Preencha o formulário com seus dados pessoais; Aceite os termos e condições da plataforma; Confirme seu e-mail e faça o primeiro depósito para começar a apostar.

Por fim, lembre-se de que apostar com responsabilidade e dentro dos próprios limites financeiros é sempre a melhor estratégia