Desde 2010 sem vencer o Corinthians, veja odds para Vasco quebrar o jejum

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 13:31 • São Paulo (SP)

Com apenas uma derrota em cinco jogos, o Vasco da Gama vive um bom momento no Brasileirão de 2024. Após flertar com a Zona de Rebaixamento, o time carioca engatou uma boa sequência e chegou à 13ª posição na tabela com 17 pontos.

No entanto, o Gigante da Colina tem um grande desafio pela frente. Vasco e Corinthians se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão e a última vez que o Vasco venceu o confronto foi no Campeonato Brasileiro de 2010. Portanto, são 14 anos de jejum. Desde então, foram 13 derrotas e 8 empates em 21 jogos.

O jogo acontece na quarta-feira, 10/07, às 19 horas, no estádio São Januário. Veja as odds para o Vasco vencer o Corinthians e superar o mau retrospecto:

Mercado Odds Apostar agora Vitória do Vasco 2.05 Superbet >> Empate 3.30 Superbet >> Vitória do Corinthians 3.90 Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 09 de julho de 2024‚ às 12h.

Quem pode marcar pelo Vasco

Para manter a distância da Zona de Rebaixamento, o Vasco precisa vencer o Corinthians e quebrar esse jejum. Para isso, Álvaro Pacheco pode contar com Pablo Vegetti.

O centroavante argentino completou 50 jogos e ocupa a vice-artilharia do campeonato, empatado com Lucero, do Fortaleza, e Luciano, do São Paulo. Os três possuem 6 gols e estão atrás apenas de Pedro, do Flamengo, com 7 gols.

Veja as odds para Vegetti marcar no jogo Vasco x Corinthians:

Mercado - Goleador Odds Apostar agora Vegetti - a qualquer momento 2.30 Superbet >> Vegetti - marcar o 1º gol 4.75 Superbet >> Vegetti - marcar 2 gols ou mais 9.00 Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 09 de julho de 2024‚ às 12h.