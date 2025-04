Copa do Brasil: ganhe até R$200 extras nas apostas

A KTO está promovendo uma oferta especial para os fãs de apostas esportivas durante a Copa do Brasil. Os usuários podem receber um bônus de 25% sobre seus ganhos ao fazerem apostas múltiplas em partidas da competição. Este benefício permite um ganho extra de até R$200.

Ir para a KTO

A seguir, saiba, em detalhes, como a oferta funciona e como participar para receber a bonificação. No entanto, é importante ressaltar que a promoção é válida somente para usuários já cadastrados na plataforma de apostas. Dessa forma, registre-se com o cupom KTO.

Por fim, confira também a nossa seleção das melhores bets do Brasil.

Como funciona o bônus para a Copa do Brasil?

O bônus de ganho aumentado da KTO foi criado especificamente para a atual fase da Copa do Brasil. Para participar, o apostador deve primeiro clicar em Aceito Participar na página da promoção.

Em seguida, é necessário criar uma aposta múltipla com pelo menos três seleções exclusivas de jogos da Copa do Brasil, todas com odds mínimas de 3.0.

Antes de confirmar a aposta, o usuário deve ativar a função de Ganho Aumentado no bilhete. Com isso, o apostador garante um acréscimo de 25% sobre os potenciais ganhos. O valor máximo para apostas nesta promoção é de R$25, enquanto o ganho extra pode chegar até R$200.

Esta oferta representa uma oportunidade interessante para os apostadores que já acompanham a competição. Além disso, vale destacar que a promoção tem duração limitada, disponível até 1º de maio de 2024.

Principais termos e condições

Antes de participar da promoção de ganho aumentado para a Copa do Brasil, é fundamental entender as regras que regem esta oferta. A KTO estabeleceu diretrizes específicas que determinam como o bônus funciona e quais são os requisitos para recebê-lo.

Portanto, é essencial estar ciente destes termos antes de fazer suas apostas.

A promoção está disponível de 28 de abril (12h) até 1º de maio (23h59) de 2024, seguindo o horário de Brasília;

Apenas jogadores com conta na KTO podem participar, sendo necessário clicar em Aceito Participar para aderir à campanha;

para aderir à campanha; É preciso criar uma aposta múltipla com no mínimo 3 seleções exclusivas da Copa do Brasil, com odds mínimas de 3.0;

O bônus pode ser utilizado em apenas uma aposta;

Apostas anuladas, com cashout ou feitas com Aposta Grátis não são elegíveis para o bônus.

Para conhecer todas as condições e garantir sua participação correta, recomendamos ler os Termos e Condições completos disponíveis no site oficial da KTO.

Copa do Brasil 2025 - Terceira Fase

A Copa do Brasil encontra-se em sua terceira fase, momento crucial que marca a entrada dos grandes clubes na competição. Nesta etapa, 12 times que disputaram a Libertadores ou foram campeões de outros torneios importantes se juntam aos 20 que avançaram das fases anteriores. Assim, a disputa ganha novo fôlego com a presença de equipes tradicionais do futebol brasileiro.

O formato desta fase prevê confrontos em jogos de ida e volta, elevando a importância do planejamento estratégico das equipes.

Com partidas agendadas entre 29 de abril e 1º de maio, os times buscam construir vantagem no primeiro jogo para administrar o resultado no confronto decisivo. As partidas de volta estão programadas para a semana de 20 a 22 de maio.

Grandes confrontos chamam atenção nesta rodada, como Ceará x Palmeiras, Corinthians x Vitória e São Paulo x Náutico. Além disso, times como Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro entram em campo buscando avançar para as oitavas de final.

A premiação crescente a cada fase torna a competição ainda mais atrativa, especialmente para clubes de menor poder financeiro.

Por fim, veja nosso guia de apostas na Copa do Brasil e confira as melhores odds e dicas para suas bets na competição.

Como fazer uma aposta na Copa do Brasil

Apostar nos jogos da Copa do Brasil é um processo simples que pode ser realizado em poucos passos. A plataforma da KTO oferece diversas opções para os usuários que desejam participar desta promoção especial.

Assim, com uma interface intuitiva, mesmo os iniciantes conseguem navegar facilmente e realizar suas apostas.

Acesse o site da KTO ou o KTO app e entre com suas credenciais. Caso não tenha cadastro, será necessário criar uma conta antes de prosseguir; Clique em Aceito Participar na página da promoção para se tornar elegível ao bônus de ganho aumentado; Navegue até a seção de Copa do Brasil no menu de esportes e selecione pelo menos três mercados de jogos diferentes, todos com odds mínimas de 3.0; Ative a função de Ganho Aumentado no seu bilhete de apostas antes de finalizar, garantindo assim o bônus de 25%. Confirme sua aposta com valor máximo de R$25 para concorrer ao ganho extra de até R$200.

Por fim, é fundamental lembrar que esta promoção tem prazo determinado e condições específicas. Por isso, recomendamos que os interessados verifiquem todas as regras e aproveitem a oportunidade durante os jogos programados para esta fase da competição. Aposte com responsabilidade.