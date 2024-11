Aplique o código promocional PlayPIX no momento do cadastro para obter bônus de boas-vindas







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro

Use o código promocional PlayPix para obter bônus de até R$3500 mais R$20 de aposta grátis para apostar em esportes ou bônus de até R$3500 mais 50 giros grátis para jogar no cassino online. Ambas as promoções estão disponíveis para novos jogadores, que aplicarem o código promocional PlayPix no momento do cadastro.

A PlayPix Brasil se destaca por sua interface intuitiva e ampla variedade de opções de apostas, incluindo esportes e cassino. No geral, é uma plataforma que oferece uma experiência positiva, mas que pode melhorar em questões de suporte ao cliente. Veja, então, a nossa análise completa a seguir.

O que eu posso conseguir com o código promocional da PlayPIX?

A PlayPIX é uma operadora que atua no mercado nacional há mais de dois anos e conta com várias opções de apostas e recursos adicionais. Nesse sentido, um dos maiores destaques da empresa são suas ofertas para iniciantes disponíveis desde o primeiro login na PlayPIX.

Acessando a página de Promoções da operadora, você encontra diferentes ofertas para esportes e cassino usando o código promocional PlayPIX. Sabendo disso, separamos na tabela abaixo as melhores bonificações presentes na empresa, para apresentar uma parte da sua cobertura.

Produto PlayPIX Detalhes da promoção Código promocional PlayPIX Esportes

Bônus de 100% até R$ 3.500

+ R$ 20 de aposta grátis

Ativar código >> Cassino

Bônus de 100% até R$ 3.500

+ 50 giros grátis

Ativar código >> Promoção de indicação

Bônus de R$150 para cada

convite bem-sucedido

Ativar código >>

A lista acima foi elaborada por nossa equipe editorial e apresenta apenas um resumo dos requisitos promocionais da plataforma. Antes de resgatar as ofertas, visite o site da PlayPIX para verificar todos os termos e condições da operadora.

Bônus de boas-vindas dos esportes da PlayPIX

Agora, os fãs de futebol e outros esportes populares podem montar palpites únicos nas maiores ligas profissionais pela PlayPIX. O site possui uma cobertura completa para os mercados mais procurados da atualidade e promoções para turbinar as suas apostas.

A principal oferta para esportes da empresa é o bônus de 100% adicionais para primeiro depósito. Com ele, você pode conseguir até R$3500 extras mais R$20 de aposta grátis usando o código bônus da PlayPIX para se cadastrar.

Para participar da oferta, basta realizar um depósito de pelo menos R$30 para os fundos promocionais serem creditados automaticamente. Em seguida, você é livre para utilizar esses saldos para apostar em qualquer um dos jogos esportivos do site.

Termos e condições

Sendo uma oferta para iniciantes, as regras de resgate e utilização da promoção esportiva da PlayPIX Brasil são bastante simples. Dito isso, separamos abaixo os principais regulamentos que você precisa estar atento para participar da bonificação de boas-vindas na empresa.

Depósito Mínimo: É necessário realizar um depósito mínimo de R$ 30 para se qualificar para o bônus.

Fator de Aposta: O valor do bônus deve ser apostado 20 vezes (20x) antes de poder ser retirado.

Pagamento Máximo: O retorno máximo que você pode obter é de 2.500% do valor apostado ou R$ 25.000, o que ocorrer primeiro.

Jogos Permitidos: O bônus pode ser usado em apostas múltiplas em todos os esportes, desde que contenham pelo menos 3 seleções e com odds mínimas de 1,3.

Apostas Grátis: Você receberá uma aposta grátis de R$5 a cada dia durante um período de 4 dias.

Uso de Apostas Grátis: As apostas grátis podem ser utilizadas em todos os esportes, sem restrições específicas.

Todos os bônus e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais, que devem ser consultados para mais detalhes.

Bônus de boas-vindas do cassino PlayPIX

Caso você seja um entusiasta em jogos, o cassino da PlayPIX conta com várias opções populares e mesmo títulos únicos para diversificar as suas apostas. Por lá, também é possível acessar torneios e promoções sem código bônus da PlayPIX na casa.

Do mesmo modo que nos esportes, a operadora possui uma exclusiva para novos jogadores ativada no primeiro depósito. A principal diferença entre as duas é que, na promoção do cassino, o bônus pode alcançar até R$3500 e ainda permite o resgate de 50 giros extras.

Com fundos e giros adicionais, você pode testar diferentes jogos e estratégias para descobrir qual abordagem se encaixa melhor no seu perfil. Dessa forma, a promoção é uma opção interessante para começar na empresa, podendo ser útil para diferentes tipos de apostadores.

Termos e condições

Conhecer bem os regulamentos da promoção do cassino PlayPIX é fundamental para utilizá-la de maneira consciente. Portanto, listamos agora as regras para você resgatar e apostar com o bônus de boas-vindas da PlayPIX sem complicações.

Depósito Mínimo: Para se qualificar para o bônus, é necessário realizar um depósito mínimo de R$ 30.

Fator de Aposta: O valor do bônus deve ser apostado 45 vezes (45x) antes de poder ser retirado.

Pagamento Máximo: O lucro máximo permitido é de 2.500% do valor apostado ou R$ 25.000, o que ocorrer primeiro.

Jogos Permitidos: O bônus é aplicável exclusivamente em slots das desenvolvedoras Pragmatic Play, PG Soft e Popok.

Giros Grátis: Você receberá um total de 10 giros grátis por dia, durante um período de 5 dias.

Custo dos Giros: Cada rodada grátis tem um custo de R$ 0,20.

Termos e Condições: Todos os bônus e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais, que devem ser consultados para mais detalhes.

Outras promoções na PlayPIX

Já vimos as melhores ofertas disponíveis para novos jogadores na PlayPIX em 2024. Feito isso, destacamos que várias outras promoções recorrentes da casa podem ser encontradas pelo site oficial da empresa.

Algumas das promoções sem código bônus da PlayPIX incluem: cashback, bônus de recarga, missões esportivas e torneios do cassino. Porém, uma oferta bastante popular da casa que apresentaremos em detalhes a seguir é o bônus de indicação.

Indique um amigo e receba um bônus

Na oferta de indicação da PlayPIX, você pode resgatar R$150 de bônus para cada amigo convidado na empresa. Para isso, é preciso inicialmente fazer o login na PlayPIX e enviar um link de cadastro para um novo jogador.

Na sequência, seu amigo deve se registrar utilizando o link e fazer um depósito de no mínimo R$50. Esses fundos devem ser utilizados para jogar no cassino em títulos selecionados que estão exibidos na página oficial da promoção.

Terminadas as apostas, o recém-cadastrado resgata R$20 adicionais, enquanto o bônus do indicador é creditado automaticamente. Esses fundos podem ser utilizados em rodadas com limite máximo de R$10 por jogada, independentemente do valor total apostado.

Como abrir uma conta na PlayPIX - passo a passo

Criar uma conta na PlayPIX é o primeiro passo para acessar as ofertas, mercados e outros recursos da plataforma. O processo de cadastro é rápido e intuitivo para que você possa começar a apostar em questão de minutos. A seguir, apresentamos o passo a passo detalhado para se registrar no site.

Primeiramente, acesse o site oficial da PlayPIX; Na casa, verifique o canto superior direito da página e a aperte opção Inscreva-se; Agora, informe seus dados pessoais e o código promocional da PlayPIX no formulário de cadastro; Por fim, verifique os termos e condições da empresa para concluir o seu registro na operadora; Com sua conta criada, você terá acesso às regras das promoções no site e poderá resgatar as ofertas assim que atender aos requisitos.

Termos e condições para abrir uma conta na PlayPIX

Para ter uma experiência segura e transparente na PlayPIX, é fundamental conhecer os T&C da empresa antes do cadastro. Esses regulamentos podem ser conferidos a qualquer momento acessando as opções da área de Recursos no rodapé da página.

De modo geral, a empresa é transparente e apresenta suas informações em português, facilitando a compreensão dos regulamentos pelos brasileiros. Dito isso, separamos aqui os principais requisitos do registro na casa para facilitar o seu primeiro contato com a plataforma.

A PlayPIX é proibida para menores de 18 anos, e todos os usuários devem verificar suas identidades após o cadastro;

É preciso habitar em países que permitam o funcionamento da operadora antes de começar a aposta no site;

As informações utilizadas por você durante o registro na empresa devem ser completas e precisas. Além disso, é sua responsabilidade manter esses dados atualizados enquanto utiliza a operadora;

Você pode registrar uma conta na plataforma, e quaisquer perfis duplicados podem ser encerados imediatamente;

Regras, torneios e promoções sem código promocional da PlayPIX estão sujeitas a alterações e cancelamentos.

Visite o site da PlayPIX para conhecer diferentes mercados de apostas esportivas. Crédito: Reprodução / PlayPIX

Como fazer uma aposta na PlayPIX

Um ponto muito positivo sobre a PlayPIX é a cobertura da casa para diferentes modalidades e mercados de apostas. Com isso, você pode acessar o site para montar palpites nos maiores eventos esportivos da atualidade de esportes como:

Fórmula 1;

Basquete;

Tênis;

E-sports;

Futebol;

MMA, e outros mais.

Desde o primeiro acesso na operadora, é possível perceber o destaque na cobertura de esportes do grande público. Entretanto, a empresa não oferece apostas em esportes de inverno, o que pode limitar as opções para quem busca mercados menos tradicionais.

Mesmo com as limitações na cobertura de modalidades nichadas, a operadora possui recursos adicionais que podem turbinar seus palpites simples e múltiplos na casa. Exemplo disso são as apostas especiais, bet bilder e ofertas sem código bônus da PlayPIX como cashback e super odds.

Mercados de aposta na PlayPIX

Sendo a cobertura para apostas esportivas um dos focos da PlayPIX, vários dos esportes e mercados mais procurados pelos apostadores nacionais estão disponíveis no site. Assim, você pode ter uma experiência diversificada enquanto monta palpites no pré-jogo e ao vivo utilizando mercados como:

Total de gols;

Dupla chance;

Resultado Final;

Handicap de gols;

Placar exato, e mais.

Cada um desses mercados possui pode ser utilizado na criação de uma bet na PlayPIX personalizada. Logo, é fundamental que você conheça o funcionamento dessas opções para saber o melhor momento e estratégias para utilizá-los.

Apostas em futebol na PlayPIX

De todos os esportes que apresentamos até aqui, a modalidade com mais opções de apostas na empresa é o futebol. Na realidade, a operadora possui um catálogo localizado para os brasileiros, com você podendo encontrar facilmente opções para apostar em:

Brasileirão Série A;

Brasileirão Série B;

Copa do Brasil;

Liga dos Campeões;

Libertadores, entre outros.

O site possui diversas opções de filtragem que permitem selecionar partidas com 72h de antecedência, jogos e competições populares. Além dessas, também existem filtros para os eventos com odds e múltiplas turbinas.

Ademais, por se tratar da principal modalidade da casa, várias ofertas sem código bônus da PlayPIX estão disponíveis para futebol. Acessando o site da empresa você pode encontrar desde torneios até bônus de boas-vindas e outras ofertas recorrentes para apostar.

Apostas ao vivo

Na hora de apostar online, muitos jogadores procuram por uma experiência imersiva e interativa. Caso você seja um desses apostadores, as apostas ao vivo da PlayPIX Brasil certamente vão representar uma opção sólida.

Isso acontece, pois, os palpites em tempo real possuem odds voláteis influenciadas pelos lances e desenvolvimento das partidas. Assim, você pode acompanhar partidas em andamento, ajustando suas apostas em momentos decisivos, como gols e faltas.

A área ao vivo da plataforma é dividida em 3 partes, que consiste no calendário, resultados e visão do evento. Com isso, você conta com ferramentas para desenvolver estratégias e se programar para montar palpites nos mercados em tempo real.

Fora as opções de apostas e estatísticas, os mercados ao vivo da PlayPIX possuem opções de cash out e streaming. Em ambos os casos, esses recursos são disponibilizados apenas em eventos selecionados pela empresa e indicado por símbolos específicos.

No caso específico das transmissões ao vivo, elas podem ser acessadas apenas por apostadores com fundos em conta. Além disso, você precisa habitar em localizações geográficas válidas e possuir uma conexão de internet estável. Aplicam-se os termos e condições.

Jogos de cassino na PlayPIX

Agora que você conhece os esportes da PlayPIX, podemos apresentar o cassino da casa e seu vasto catálogo de jogos. Nesse sentido, adiantamos que você pode encontrar mais de três mil títulos das categorias slots, crash games, loterias, bingo, entre outros.

Em adição ao amplo catálogo, torneios renovados constantemente e outras ofertas sem código bônus da PlayPIX podem ser resgatadas. Confira a seguir alguns dos jogos mais populares que você pode apostar e utilizar bônus presentes na operadora.

Fortune Tiger

O jogo do tigrinho é um slot com temática asiática bastante procurado pelos brasileiros pelas suas mecânicas simples e intuitivas. Nele, basta adicionar uma aposta e ativar a rolagem dos tambores para tentar formar combinações que podem multiplicar sua aposta inicial em até 2.500x.

Aviator

Popularmente conhecido como jogo do aviãozinho, o Aviator é um dos crash games mais populares no mercado nacional. Sua jogabilidade usa multiplicadores progressivos que somem aleatoriamente, tornando o desafio principal saber o momento certo para retirar as apostas.

Mines

O Mines é um crash game com jogabilidade inspirada no clássico Campo Minado. Aqui, seu objetivo é escolher estrelas escondidas evitando as bombas. A cada escolha correta, o multiplicador aumenta, e você pode fazer o saque a qualquer momento enquanto a rodada continua.

Plinko

Ainda nos crash games, Plinko é um jogo baseado em soltar uma bolinha em um labirinto de pinos, onde ela cairá aleatoriamente em multiplicadores que determinam seu prêmio. Além disso, você pode ajustar o nível das rodadas para ajustar o valor desses multiplicadores.

Jogo do bicho

Esse título é um slot com funcionamento inspirado no tradicional jogo do bicho de bancas nacionais. Assim, você pode selecionar animais no começo de cada rodada e ativar o sorteio dos números para concorrer às premiações.

A PlayPIX traz jogos de cassino populares para diferentes públicos

Cassino ao vivo

Se você procura por jogos que podem proporcionar experiências interativas, o cassino ao vivo da PlayPIX possui várias opções interessantes. Acessando essa parte da casa, você encontra todas as mesas e game shows da empresa listados um abaixo do outro.

Tanto o design quanto a navegação nessa área são simples e diretas, sendo possível filtrar resultados pelas provedoras de jogos. Fora isso, você também pode pesquisar pelos títulos utilizando a ferramenta de busca. Entre as principais opções de aposta disponíveis estão:

Crazy Time;

Bac Bo;

Roleta Brasileira;

Football Studio;

Sweet Bonanza CandyLand;

Speed BlackJack Brazilian A, e muito mais.

Qual é o app da PlayPIX

Com o aumento dos apostadores que utilizam celulares, a acessibilidade mobile já não é mais um diferencial, mas um requisito essencial para qualquer plataforma. Sabendo disso, a PlayPIX disponibiliza opções de acesso em dispositivos móveis pelo aplicativo nativo ou site mobile.

De modo geral, o app da casa é uma versão que adapta todos os recursos da versão Web para uma versão mais otimizada e organizada. Além da interface intuitiva, pelas configurações do aplicativo é possível ativar biometria para garantir maior segurança no acesso da empresa.

Portanto, o app nativo da empresa pode ser uma opção sólida para apostadores que utilizam aparelhos Android. Afinal, com ele você pode apostar e utilizar ofertas sem código bônus na PlayPIX em qualquer lugar e sem complicações.

PlayPIX no Android

O app da PlayPIX pode ser utilizado em várias versões do sistema operacional Android, funcionando mesmo em aparelhos mais antigos. Dito isso, preparamos a seguir um guia com o passo a passo completo para você instalar o aplicativo da empresa.

Inicialmente, acesse o site mobile oficial da PlayPIX em algum aplicativo de busca; Uma vez na empresa, navegue pelo site e baixe o aplicativo da casa; Após o download, habilite a instalação de fontes desconhecidas nas configurações do seu dispositivo; Posteriormente, vá até a página de downloads do seu navegador e selecione o arquivo APK; Para finalizar, você pode instalar o aplicativo e começar a apostar.

PlayPIX no iOS

No Brasil, aplicativos de casas de apostas não podem ser baixados em aparelhos com sistema iOS. Ao invés dele, você pode adicionar um atalho de acesso rápido do site da PlayPIX no seu iPhone, completando as seguintes etapas:

Antes de tudo, utilize o Safari para entrar no site oficial da PlayPIX; Na sequência, selecione a opção Compartilhar do seu navegador; Pelo painel de compartilhamento, aperte na opção Adicionar a tela inicial; Por último, escolha a alternativa Criar atalho; Pronto, a partir desse ponto basta selecionar o botão adicionar e voltar a tela inicial para acessar o atalho.

Métodos de pagamento da PlayPIX

Na hora de escolher uma operadora, é importante verificar os métodos de pagamento para saber se eles valem a pena. Questões como limites operacionais, taxas de transação e tempo de processamento são critérios fundamentais a serem avaliados.

Com isso em mente, destacamos que os saques e depósitos da PlayPIX são feitos via Pix sem qualquer cobrança adicional. Nesse sentido, você pode apostar na casa fazendo recargas mínimas de R$10 e saques a partir de R$50.

Sobre o tempo de processamento das transações, elas podem variar de 30 minutos para depósitos até 72 horas nas retiradas. Isso permite começar na operadora de forma rápida, descomplicada e ainda utilizar bônus da PlayPIX poucos minutos após o registro.

PlayPIX é confiável

Uma das principais dúvidas dos iniciantes no mundo das apostas é saber se as casas que estão utilizando são seguras. Para avaliar a confiabilidade de uma empresa, existem várias questões a serem analisadas, porém, adiantamos que a PlayPIX possui diversos indicativos de qualidade.

De início, a plataforma possui uma reputação bem estabelecida entre os apostadores nacionais, possuindo média 8.2 no Reclame Aqui. Somado a isso, a plataforma possui 100% das reclamações respondidas, apontando o compromisso com a qualidade do suporte ao cliente.

A transparência da empresa é outro ponto muito positivo, já que o site apresenta todas as suas informações claramente. Logo, você não terá problemas em entender as regras reais e requisitos das ofertas sem código promocional da PlayPIX.

PlayPIX é legal

Mais do que confiável, a PlayPIX também funciona legalmente, respeitando as novas regras estabelecidas pelo governo nacional para as bets. Por isso, a plataforma está com o nome listado no Sigap que é parte do processo de licenciamento nacional.

A busca pelo registro e adaptação às normas estabelecidas pelo ministério da fazenda indicam a seriedade da empresa. Esse licenciamento, é o primeiro passo para casa criar um ambiente de apostas seguro e regulamentado.

O prazo final para o resultado da solicitação de registro da plataforma está programado para até o fim de 2024. Contudo, você pode montar uma bet na PlayPIX ainda hoje, visto que ele não foi barrado pela Anatel.

Suporte ao cliente na PlayPIX

As opções de atendimento ao cliente são recursos fundamentais para utilizar as plataformas de apostas. Afinal, mesmo sendo projetadas para funcionar automaticamente, problemas técnicos e dúvidas específicas podem acontecer.

Nesse aspecto, a PlayPIX se destaca ao oferecer opções de suporte, como chat ao vivo das 9h às 23:50h e atendimento por e-mail. Com eles, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o código bônus da PlayPIX com atendentes profissionais e capacitados.

O atendimento da operadora é feito em português, mas a principal diferença entre os métodos é o tempo de resposta. Pelo chat o atendimento ocorre em minutos, enquanto o suporte no e-mail pode levar horas.

Nossa análise sobre a PlayPIX

Após analisar os recursos da PlayPIX, acreditamos que a empresa é uma opção sólida para jogadores iniciantes. Isso se dá tanto pelas ofertas de boas-vindas sem código promocional da PlayPIX, quanto pela cobertura para esportes e cassino.

Outros pontos de destaque na operadora são o aplicativo nativo e pagamentos via Pix que facilitam a utilização da empresa. Por conta deles, você pode começar a montar palpites personalizados a partir de R$1 a qualquer momento ou lugar.

Apesar de possuir diferenciais, a ausência de suporte via chat 24h e requisitos de saque consideráveis podem afetar a experiência dos apostadores. Portanto, ao escolher a plataforma, você também deve considerar esses aspectos além das ofertas disponíveis e da variedade de jogos.

Vantagens

Continua em dúvidas se a operadora vale a pena? Veja abaixo algumas das principais vantagens da PlayPIX que observamos durante nossa análise.

Ofertas sem código promocional da PlayPIX;

Jogos com versões de demonstração;

Existe um app da PlayPIX para Android.

Desvantagens

Já vimos as vantagens da PlayPIX. Feito isso, selecionamos aqui algumas das desvantagens que podem limitar sua experiência no site.

O suporte no chat ao vivo não é 24h;

Requisitos de saque consideráveis;

Só existe uma opção de pagamento.

Perguntas frequentes sobre o código promocional da PlayPIX

Quer saber mais sobre o código bônus da PlayPIX? Confira a seguir nossa seção de perguntas e respostas selecionadas sobre a operadora e suas ofertas.

Qual é o código de bônus da PlayPIX?

Atualmente você não pode encontrar nenhum código promocional da PlayPIX pelo site da empresa. Porem, os bônus da PlayPIX ainda podem ser conferidos pela área de Promoções e resgatados completando seus requisitos.

O que é cash out?

O cash out é uma opção de saque antecipado bastante útil para apostas em partidas disputadas. Ele pode aparecer nos palpites em aberto e quando disponível deve ser ativado manualmente conforme sua avaliação da partida.

Como posso reivindicar os bônus de boas-vindas da PlayPIX?

As ofertas para iniciantes da PlayPIX são promoções para primeiras recargas que devem ser resgatadas antes do depósito inicial. Para isso, basta que você acesse as páginas de bônus do seu perfil, selecione a opção Resgatar e confirme.