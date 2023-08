Parimatch apostas ao vivo e streaming



Saindo das apostas pré-jogo, analisamos também os palpites ao vivo, já que o bonus Pari Match também pode ser usado por lá.



Assim, gostamos de ver o alto número de eventos na plataforma. Mesmo em um dia com poucos jogos, ainda há centenas de partidas para fazer seus palpites.



Também gostamos da organização da ferramenta de apostas, já que é simples e prática de usar. O design é agradável e não confunde o jogador, assim como a divisão de categorias e mercados.



E as funcionalidades para auxiliar nos palpites? A Parimatch oferece um quadro completo com todos os dados dos times. Dessa forma, você verá a linha do tempo com jogadas, estatísticas, gráficos, histórico, entre outras informações. Tal funcionalidade é muito útil, já que indica quais mercados possuem mais probabilidades de vitória e quais são mais arriscados.



Streaming e cash out



Agora, duas funções merecem atenção especial: streaming e cash out. Primeiramente, o streaming é totalmente gratuito. Assim, o usuário só precisa fazer login na conta e a transmissão é liberada. Ademais, as imagens são de qualidade, não travam e nem demoram a carregar.



Entretanto, é preciso lembrar que os direitos de transmissão mudam em cada região. Por isso, algumas partidas podem não ter streaming.

Por fim, a plataforma também oferece cash out para alguns mercados de apostas ao vivo. Essa funcionalidade permite interromper as apostas antes da partida terminar, mantendo as odds. Também é preciso dizer que o código de bônus não permite o uso de cash out, então pense bem antes de ativá-lo.



Apostar agora >>



Parimatch app



E as apostas pelo celular? Atualmente, quase todo jogador faz palpites pelo seu smartphone, já que é mais prático.



No caso da Parimatch, a operadora disponibiliza aplicativos tanto para Android quanto para iPhone. No Android, é preciso baixar o apk diretamente no site oficial. Para isso, faça o seguinte procedimento:



1- Busque por “Parimatch App” pelo seu aparelho;

2- Toque no link oficial da casa de apostas;

3- Em seguida, toque em “Baixar o aplicativo”;

4- Permita o download e instalação;

5- Faça login com sua conta.



Assim, o aplicativo oferece tudo que está presente no site, incluindo apostas esportivas, cassino, bônus, pagamentos, atendimento ao cliente, etc.