O período de recesso no futebol brasileiro chegou ao fim e os principais estaduais do Brasil irão começar em breve. E, você pode usar o código bônus Superbet para dar seus palpites nos maiores campeonatos do país.

No dia 11 de janeiro, o Campeonato Carioca de 2025 terá seu pontapé inicial com o jogo entre Botafogo x Maricá, que acontece no Estádio Olímpico Nilton Santos às 16h (horário de Brasília).

Já o Paulistão 2025, que promete ser o estadual mais acirrado dos últimos anos no estado de São Paulo, terá o primeiro duelo acontecendo no dia 15 de janeiro, entre Novorizontino x Ponte Preta, às 18h30 (horário de Brasília).

Os outros dois estaduais mais aguardados, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho, tem data de início marcada para os dias 18 e 22 de janeiro, respectivamente.

Botafogo é o principal candidato ao título da Taça Guanabara?

Mesmo que o Glorioso tenha vencido a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024, o principal cotado ao título segundo as casas de apostas é mais uma vez o Flamengo. O Rubro-Negro Carioca anima seu torcedor com mudanças recentes em sua diretoria, além dos rumores nas contratações de Roger Guedes e Lassina Traoré.

No entanto, as casas podem trazer boas oportunidades aos coadjuvantes desta Taça Guanabara.

Com todo o favoritismo voltado para Botafogo e Flamengo, Vasco e Fluminense chegam pelas beiradas e podem surpreender. Na Superbet, por exemplo, uma possível conquista do Fluzão tem odds acima de 5.00.

Para vencer a Taça Guanabara 2025:

Flamengo - 2.50 Botafogo - 3.00 Vasco da Gama - 5.00 Fluminense - 5.25 Volta Redonda - 15.00

As odds foram verificadas na Superbet no dia 06 de janeiro às 17h02 e podem sofrer alterações. Consulte as odds atualizadas no site da casa de apostas.

Palmeiras conquista o tetracampeonato consecutivo do Paulistão?

Ao que tudo indica, o elenco comandado por Abel Ferreira deve encontrar mais dificuldades do que nos últimos anos para confirmar o favoritismo no Campeonato Paulista. Em 2024, o Palmeiras passou por um momento conturbado, mas terminou a temporada com performances sólidas e consistentes.

O grande desafio do Verdão será manter-se como a principal equipe de São Paulo, já que o Corinthians e o Tricolor Paulista fizeram contratações de peso.

O Timão, que encerrou o ano passado com nove vitórias consecutivas no Brasileirão, aparece como forte candidato ao título do estadual, tendo atuações cada vez mais contundentes desde a chegada de Memphis Depay ao elenco.

Outra equipe que promete brigar por título é o São Paulo, que anunciou recentemente a chegada do meia Oscar e a assinatura do pré-contrato com o lateral esquerdo, Wendell Nascimento.

O Peixe, recém chegado da Série B do Brasileirão, aparece como o quarto principal cotado ao troféu.

Para vencer o Campeonato Paulista 2025:

Palmeiras - 2.50

Corinthians - 3.75

São Paulo - 4.50

Santos - 6.50

Red Bull Bragantino - 12.00

Campeonato Mineiro e Gaúcho, quem são os favoritos ao título?

O Campeonato Mineiro, tradicionalmente, são apenas duas equipes que são favoritas ao título, e o cenário não irá mudar em 2025. Atlético-MG e Cruzeiro são os únicos dois clubes com odds consideradas competitivas para uma possível conquista no estadual, sendo que qualquer outro cenário seria considerado uma enorme zebra.

Para vencer o Campeonato Mineiro 2025:

Atlético-MG - 1.90

Cruzeiro - 2.10

América-MG - 8.00

Athletic Club - 25.00

Já no Campeonato Gaúcho, o estadual também terá dois grandes favoritos ao título, sendo eles o Internacional e o Grêmio.

Porém, o elenco do Juventude tem se mostrado cada vez mais competitivo e aparece como um possível candidato a incomodar os dois grandes clubes do Rio Grande do Sul, sendo também o atual vice-campeão do Gauchão.

Confira as probabilidades para uma possível conquista de cada equipe.

Para vencer o Campeonato Gaúcho 2025

Internacional - 1.85

Grêmio - 2.35

Juventudo - 6.00

Caxias - 15.00

