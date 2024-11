Botafogo-SP só venceu Avaí uma vez na história; veja odds

Pela penúltima rodada da Série B, Botafogo-SP e Avaí se enfrentam no estádio Santa Cruz. O jogo acontece nesta segunda-feira, 18/11, às 21 horas. Apenas quatro posições separam as equipes.

O time paulista está na última colocação antes do Z-4. No entanto, a equipe de Márcio Zanardi não sofre mais risco de rebaixamento. Isso porque a Ponte Preta, que está na 17ª posição, perdeu para o Sport no sábado,16/11. Sendo assim, só pode chegar a 41 pontos, um a menos do que o Botafogo-SP já tem atualmente.

Botafogo-SP x Avaí: odds para a partida

Para a partida entre Botafogo-SP e Avaí, as odds sugerem uma disputa equilibrada. No entanto, apesar de estar em desvantagem na tabela, o fator casa faz com que o Botafogo-SP tenha leve favoritismo para a partida desta segunda-feira.

De acordo com a Betsul, o time de Márcio Zanardi tem 40% de chances de vitória, com odds 2.51. Já o Avaí tem 32% de probabilidade de vencer, com odds 3.12. A odd para o empate é 2.70.

Vale apostar no mercado de gols

No confronto entre Botafogo-SP e Avaí válido pelo primeiro turno da Série B 2024, as equipes terminaram empatadas por 1-1. Essa não é uma exceção no histórico do confronto.

As equipes já se enfrentaram sete vezes, e exceto na vitória do Avaí por 6-0 na Série B de 2002, todos os jogos tiveram entre zero e dois gols. Sendo assim, vale avaliar este mercado na hora de apostar.

Veja, na tabela abaixo, as odds para o mercado de gols na Betsul:

Mercado: Total de Gols Odds Abaixo de 0-5 5.20 Abaixo de 1 4.08 Abaixo de 1.5 2.17 Abaixo de 2.0 1.62

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 18 de novembro de 2024 às 12 horas.