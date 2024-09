A BetGlobal é confiável como plataforma de apostas no Brasil







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Neste artigo, vamos responder porque a BetGlobal é confiável. Para poder explicar se a operadora é um espaço seguro para abrir uma conta, resolvemos analisar diversos fatores. Entre eles, está o bônus de boas-vindas e a oferta para novos clientes, a partir da ativação do código de bônus BetGlobal, além da opinião de outros usuários sobre a plataforma.

Além disso, nessa revisão, também vamos avaliar os critérios de segurança adotados pela plataforma, assim como seus mercados de apostas e até a disponibilidade de um app para dispositivos móveis e demais fatores.

Por fim, se você quer fazer suas bets online em segurança, veja, então, a nossa seleção de sites de apostas confiáveis.

BetGlobal é confiável?

Sim, a BetGlobal é confiável porque a empresa possui uma licença de operação internacional. Além disso, a plataforma da operadora tem uma assistência ao cliente totalmente em português. Isso é importante porque o usuário pode tirar dúvidas sem maiores problemas.

Outro ponto que torna mais forte e sólido que a BetGlobal é confiável, é o fato de que a empresa reforça a prática do jogo responsável. Por isso, juntamente com esses valores, vale a pena que o apostador aprenda a gerir sua banca e buscar as odds de valor ou o seu jogo de cassino favorito.

BetGlobal é seguro? O que avaliamos

Além de ser confiável, uma casa de apostas esportivas online precisa passar segurança. Nesse sentido, será que o BetGlobal é seguro? Para analisar se a plataforma é segura, abordamos algumas características importantes para todos os usuários. Entre elas:

Licença de Apostas e Jogos;

Segurança do site;

Comprometimento com o Jogo Responsável;

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Visite o site da BetGlobal Brasil para fazer suas apostas em esportes ou jogar no cassino online | Crédito: Reprodução / BetGlobal

Vamos falar especificamente de cada um desses pontos para saber se o site da BetGlobal é seguro. No entanto, é essencial que o usuário cumpra com os termos e condições de uso da plataforma.

Entre as principais regras de utilização do site, uma vez que o BetGlobal é seguro, são as seguintes:

Coleta e uso de informações: A BetGlobal é confiável e pode coletar dados pessoais e confidenciais dos usuários para melhorar seus serviços e enviar mensagens de marketing. Os usuários podem decidir por não receber essas mensagens; Restrições de conta: Certas pessoas, como atletas, treinadores e funcionários de equipes esportivas, não podem abrir uma conta na plataforma ou participar de jogos no site. Além disso, é permitida apenas um perfil por cliente; Segurança dos usuários: É responsabilidade dos clientes manter os dados do perfil seguros A boa notícia é que se pode informar a empresa imediatamente acerca de quaisquer suspeitas de uso indevido do seu perfil. BetGlobal é confiável e pode realizar verificações de segurança aleatórias; Termos de uso e registro no site: Os dados fornecidos durante o cadastro no site devem ser verdadeiros e precisam estar atualizados. A falha em fornecer informações corretas pode acarretar na exclusão do seu perfil; Perfil inativo e encerramento: Os perfis sem atividade por longos períodos são considerados inativos e podem ser encerrados pela operadora. Os usuários podem fechar seus perfis com um aviso prévio.

Licença de Apostas e Jogos

A BetGlobal é confiável também por ter uma licença para operar com apostas online. A instituição que viabilizou a licença para a plataforma é de Curaçao, uma das mais reconhecidas do mundo.

Além disso, os jogos de cassino da operadora foram desenvolvidos por empresas famosas no mercado de entretenimento. Desta forma, a BetGlobal é confiável também por disponibilizar jogos que os apostadores têm familiaridade.

Segurança do site

A BetGlobal é confiável porque procura preservar a privacidade dos usuários. Por isso, a empresa utiliza cookies para tentar melhorar a navegação na plataforma de apostas.

Além disso, a empresa adota medidas com o objetivo de prevenir fraudes e lavagem de dinheiro. Isso pode ser visto quando a operadora solicita a verificação dos dados cadastrais disponibilizados pelos usuários quando se registram. O não cumprimento dessa solicitação pode significar problemas para os usuários.

No que se refere a sua política de divulgação de informações, a BetGlobal é confiável porque os dados pessoais são considerados confidenciais. O que quer dizer que eles não podem ser vendidos e negociados.

Essa é uma maneira de garantir o anonimato do jogador perante terceiros. Outro ponto positivo é que evita jogadores que são considerados abusivos.

Já no que diz respeito à integridade das contas dos usuários, a BetGlobal é confiável porque implementa as chamadas verificações KYC. Estas são empregadas especialmente quando os depósitos atingem valores altos.

Esse processo é seguro porque envolve a confirmação da identidade e endereço do usuário por meio de documentos de identidade e comprovantes de métodos de pagamento. Além disso, a BetGlobal tem outros métodos de segurança interessantes, entre eles:

Armazenamento de informações em servidores seguros compatíveis com GDPR; Utilização de tecnologia de reconhecimento facial para verificação de identidade; Aprovação rápida do reconhecimento de identidade (até 24 horas); E muito mais.

A BetGlobal conta com sistemas de segurança para assegurar a proteção dos dados dos jogadores

Comprometimento com o Jogo Responsável

A BetGlobal é confiável porque procura promover o jogo responsável no ambiente da sua plataforma. Para isso, usa de algumas práticas que buscam impedir a participação de jogadores ilegais. Pessoas que sejam menores de idade não podem se inscrever no site.

Reconhecer os sinais de problemas com o jogo pode indicar a necessidade de buscar ajuda e orientação especializada para lidar com esse problema de forma responsável e segura. Alguns dos pontos fundamentais para o comprometimento com o Jogo Responsável são:

Incentivo ao Jogo Responsável;

Referência de organizações de assistência e suporte ao usuário.

Importância de buscar ajuda se necessário.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

O serviço de atendimento ao cliente da BetGlobal está disponível todos os dias através do e-mail, chat ao vivo e telefone da empresa. Também há uma seção para as perguntas frequentes (FAQ) que estão no site.

Para acessar o bate-papo ao vivo, basta clicar no ícone correspondente e inserir seu e-mail ou login. No caso de que nenhum atendente esteja disponível, uma outra opção pode ser deixar uma solicitação de e-mail.

BetGlobal no Reclame Aqui

Pelo fato da empresa ser uma das novas marcas que estão atuando no mercado brasileiro, ainda não encontramos nenhuma referência a ela no site Reclame Aqui. Entretanto, isso não pode ser visto como uma má notícia, se não o contrário.

Ou seja, ainda que seja nova no mercado nacional, a BetGlobal é confiável porque não acumula reclamações dos seus usuários no Reclame Aqui. Contudo, reforçamos que os jogadores devem primeiramente falar diretamente com a operadora em situações de dúvidas.

BetGlobal app é confiável

É verdade que o site da BetGlobal é interessante, mas será que a sua versão para dispositivos móveis também pode ser considerada assim? Foi isso que verificamos, uma vez que a empresa não tem um app nativo para mobile.

Nossa conclusão foi que, sim, a versão mobile da plataforma da BetGlobal é confiável, seja através do celular ou do tablet. Com isso, os usuários podem agregar atalhos para a tela inicial de seus dispositivos para poder jogar na plataforma.

Os métodos de pagamento na BetGlobal são seguros?

Um dos fatores mais importantes para os usuários de sites de apostas esportivas online diz respeito aos métodos de pagamentos aceitos no site. É preciso que estes sejam seguros e que, portanto, passem confiança ao usuário no momento de colocar seu investimento na plataforma.

Esse é o caso da BetGlobal, já que a operadora trabalha com os métodos de pagamento mais conhecidos e usados pelos brasileiros. Entre eles:

Cartão de crédito e débito (Visa e Master);

Criptomoedas (Bitcoin e outras);

PIX;

Carteiras eletrônicas (AstroPay, Webpay, etc.);

Transferências bancárias.

BetGlobal bônus

Os BetGlobal bônus são ofertas que a operadora disponibiliza aos novos usuários do site. As ofertas de bônus de boas-vindas contemplam jogadores de apostas esportivas e do cassino online. Isto é, são duas ofertas diferentes para que os usuários recém cadastrados possam escolher a melhor entre elas de acordo com o seu desejo.

O bônus de boas-vindas de Esportes é de 100% em até R$800. Há um código promocional: BEMVINDO100. Para isso, o depósito mínimo é de R$50.

Para retirar o bônus e os ganhos, o rollover é de seis vezes em uma semana. Somente apostas com odds maiores que 2.0 são permitidas para quem tem bônus ativo.

Já no caso do bônus de boas-vindas de Cassino, a oferta é de 120% de até R$4,000 + 25 Rodadas Grátis. O depósito mínimo é de R$50.

Para sacar a quantia do bônus e dos ganhos, o rollover é de 30 vezes em duas semanas. O uso do bônus para aprender como jogar alguns games é fundamental.

Vantagens e desvantagens da BetGlobal

Depois de conhecer tudo sobre a BetGlobal, vamos ver algumas vantagens e desvantagens da operadora. Confira a seguir os principais pontos detalhadamente.

Vantagens

As vantagens da BetGlobal estão vinculadas a usabilidade da plataforma e ao layout interativo. Além disso, os métodos de pagamento são amplos e conhecidos dos jogadores brasileiros.

Da mesma forma, a plataforma funciona de igual maneira para as versões desktop e mobile. O suporte ao cliente é outro ponto positivo da empresa.

Desvantagens

Ainda que seja considerada uma vantagem a versão mobile do site, não ter um aplicativo para dispositivos móveis é uma desvantagem. Outro ponto a ser melhorado é a obrigatoriedade de depósito mínimo para os bônus de registro.

Conclusão sobre a BetGlobal

A nossa opinião sobre a BetGlobal é que ela é confiável e segura. De igual forma, a oferta de apostas esportivas e jogos de cassino é interessante.

Seus mercados são amplos e as odds podem ser consideradas acima do valor se comparada com as concorrentes. Isso porque a operadora é nova e quer implementar sua marca no país. Enfim, registrar-se no site pode ser um caminho interessante para começar a jogar online.