Por que escolher a Betano?



Como falamos acima, a Betano Brasil tem tudo para ser uma das casas de apostas mais famosas do país. E para entender melhor o porquê pensamos assim, veja alguns motivos que valem um cadastro na Betano apostas online:



- A Betano é confiável e legalizada;

- O site da Betano Brasil é seguro e permite uma navegação rápida e intuitiva;

- Nas Betano apostas esportivas há vários tipos de mercados disponíveis. No futebol, em jogos importantes, por exemplo, encontramos mais de 700 cotações de apostas. Ou seja, uma oferta relevante até mesmo entre as casas concorrentes top de linha;

- Na plataforma é possível utilizar diferentes tipos de recursos de otimização.

Dentre os quais estão: Cash Out, Match Combo, Super Odds (SO), Missões, e no Betano app também o My Live e notificações personalizadas.

- Na casa há bônus Betano para iniciantes que abrem a conta pela primeira vez na plataforma. Bem como, há várias promoções frequentes para os clientes já cadastrados. As quais podem ser em forma de apostas grátis, bônus de depósito, odds melhoradas, sorteios, empate com reembolso, múltiplas protegidas e muito mais.

- A boa experiência mobile e o Betano app deram a casa o título de melhor operadora móvel no EGR Awards de 2019. Ademais, a casa foi a vencedora do título de Rising Star of the Year, no mais recente SBC Awards 2021 Latino América.