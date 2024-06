Saiba como fazer apostas na Betano durante a Euro | Crédito: Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 11:59 • São Paulo (SP)

Confira as principais informações para apostas Eurocopa na Betano. Conheça os mercados disponíveis e como funciona o passo a passo para se cadastrar e começar a usar a plataforma. Saiba também como aproveitar o bônus com código promocional Betano.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

São muitos os mercados para apostas Eurocopa. Por ser uma competição de alto nível, você tem opções de longo prazo e também para as partidas. Veja abaixo como funcionam as principais opções de palpites no torneio.

Apostas futuras

A primeira possibilidade para apostar na Eurocopa é o mercado de apostas futuras. São opções de longo prazo da Betano e que ficam disponível ao longo de toda a competição. As odds oscilam durante o torneio de acordo com as novas possibilidades de desfecho da competição.

Com as apostas futuras, você pode fazer palpites em quem vai ser o campeão, o craque no torneio ou em que fase chegará cada seleção. É possível, inclusive, já apontar quem avança da fase de grupos.

Empate anula aposta

Já nas partidas você encontra diversas situações de palpite. Uma das possibilidades é o empate anula aposta. Trata-se de algo similar ao tradicional 1x2, porém, com o empate descartado.

Desta forma, você pode apostar em qual seleção sairá vitoriosa e precisa torcer para que o resultado aconteça para receber o valor das odds. Porém, se o confronto terminar empatado, a quantia apostada retorna para o seu saldo.

Apostas na Eurocopa são encontradas na Betano. | Crédito: Parceiros Lance

Handicap

Uma outra alternativa para o resultado é o handicap. Este mercado é utilizado principalmente quando você espera por um confronto com diferença no placar. Ou até mesmo quando acredita que uma zebra pode fazer jogo difícil. Isso porque a opção está totalmente ligada ao saldo de gols.

Com o handicap, você escolhe entre apostas com o sinal positivo e o negativo. Em uma aposta na seleção com -2.5, por exemplo, a equipe precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Já o palpite no +2.5 significa que o time pode ganhar, empatar ou até mesmo perder por dois de saldo.

Escanteios

Outro mercado para uma partida da Eurocopa é o de escanteios. São apostas simples e que são focadas apenas em cantos. Portanto, não importa quem vai ser o vencedor e nem o número de gols.

A aposta ocorre através do “acima de” e “abaixo de” ou do total exato. No primeiro caso, você precisa apenas apontar se uma quantidade vai ser superada ou não. Já no exato, o número de escanteios tem que ser o que você apontou cravado.

Marcador de gols

Na Eurocopa Betano também tem apostas para gols. O mercado também funciona com base no “acima de” e abaixo de”. Além disso, pode ser para o jogo completo ou para apenas uma parte do confronto.

O funcionamento é simples. Ao apostar em um total de gols acima de 2.5, o confronto tem que terminar com pelo menos três bolas nas redes. Já o palpite no abaixo de 2.5, o jogo tem que acabar com no máximo dois gols.

Betanp tem apostas de longo prazo na Euro. | Crédito: Parceiros Lance

Eurocopa Betano: Dicas para Fazer Apostas

Com a Eurocopa Betano você tem muitas possibilidades de apostas e por isso é importante ter conhecimento para escolher as opções do torneio. Entre as principais dicas para apostar na Eurocopa estão:

Procure informações atualizadas sobre as equipes participantes;

Observe quais mercados se destacam para cada partida;

Avalie as odds disponíveis para cada um dos mercados;

Utilize o cash out quando achar necessário;

Aposte com o Jogo responsável.

Promoções da Betano para a Eurocopa

Na hora de apostar na Eurocopa você ainda pode usar o bônus de boas-vindas da Betano. A casa disponibiliza uma oferta de até R$ 1000, além de R$ 20 em apostas extras. A promoção consiste em dobrar o valor do primeiro depósito.

Para ficar elegível ao bônus tem que fazer um cadastro no site. É importante destacar que você deve cumprir os termos e condições da promoção. Confira mais detalhes no site da Betano.

Como se cadastrar na Betano

Para apostas Eurocopa você deve fazer um cadastro na Betano. O procedimento é simples e necessário para que você tenha uma conta elegível para depósito. Você faz o registro no site com o seguinte passo a passo:

1- Acesse o site da Betano;

2- Clique no botão “registrar”;

3- Escolha um método de registro;

4- Preencha com os seus dados pessoais e de contato;

5- Coloque o código promocional e aceite os termos e condições.

