bet365: aposte em chute do Raphinha com Super Aposta Aumentada

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam pelas quartas de final da Champions League. A decisão acontece nesta terça-feira, 15/04, às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio BVB Stadion Dortmund.

No primeiro jogo, no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona goleou o time alemão por 4-0. Portanto, para se classificar, o Borussia precisa vencer por no mínimo cinco gols de diferença. Uma vitória por quatro gols de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Super aposta aumentada: chute do Raphinha

O brasileiro Raphinha vem fazendo uma ótima temporada. Atualmente o Camisa 11 do Barcelona é o artilheiro da Champions League com 12 gols.

Se você deseja apostar no jogador, vale a pena considerar a bet365. Para o mercado “Raphinha - Mais de 0.5 Chutes ao gol”, a odd era 1.40 e passou a 2.00.

Isso significa que se você apostar R$10 e Raphinha der ao menos um chute ao gol, seu retorno será de R$20.

Também é possível apostar em outros mercados relacionados ao jogador. A odd para marcar a qualquer momento é 2.62 na bet365. Já a odd para marcar ou dar assistência é 1.61 também na bet365.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 15 de abril de 2025 às 10 horas.