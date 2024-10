Aviator na bet365: bônus, recursos e dicas

Foto: Reprodução







03/10/2024

Para quem é fã de jogos de cassino, o Aviator na bet365 Brasil pode ser uma opção interessante pela intuitividade. Também conhecido como jogo do aviãozinho, o Aviator apresenta mecânicas simples e rodadas dinâmicas. Além disso, na plataforma, novos jogadores podem se cadastrar com o código bônus bet365 para obter uma oferta de boas-vindas e começar a jogar.

Por isso, preparamos, a seguir, um guia de apostas completo sobre o jogo na plataforma. Durante o artigo, também abordamos as suas principais vantagens, desvantagens e recursos.

Por fim, se você é fã de jogos online, conheça, ainda, a nossa seleção dos sites de apostas para jogar Spaceman e o Jogo do Tigrinho.

Veja dicas para o Aviator na bet365 e aprenda como funciona o jogo do aviãozinho

As apostas na bet365 feitas no Aviator são montadas visando ativar o saque dos valores que estão em jogo. Assim, você deve antecipar o momento em que o avião voará para longe, já que o objetivo é conseguir possíveis retornos antes que isso aconteça e a rodada seja encerrada.

Por ser um jogo rápido, é possível participar de diversas rodadas do Aviator para se adaptar às regras do título. Apresentaremos maiores detalhes no decorrer do texto.

Dicas para jogar o aviãozinho

Como o funcionamento do Aviator na bet365 é intuitivo, cremos que mesmo iniciantes podem jogar o título sem problemas. Porém, para apostar da melhor forma possível, você pode implementar algumas dicas simples.

Claro, a forma que você jogará na operadora e quais estratégias utilizar são questões subjetivas. Desse modo, selecionamos abaixo algumas sugestões gerais que serão úteis em qualquer abordagem utilizada no jogo do aviãozinho.

Não procure por padrões

Todos os resultados do Aviator são determinados de forma aleatória. O título, proveniente da Spribe – um dos maiores estúdios de jogos de cassino da atualidade, utiliza a tecnologia de Provably Fair, que garante a transferência e indica que seus resultados não são influenciados.

Nesse sentido, o registro dos resultados no crash não é feito para indicar algum tipo de ordem ou padrão. Então, quaisquer possíveis sequências que aparentam seguir alguma norma, na realidade, tratam-se de coincidências.

Estabeleça um orçamento

Saber o quanto apostar em uma plataforma é fundamental para melhorar sua experiência de jogo a longo prazo. Então, sempre que começar em uma nova casa, avalie bem as suas condições financeiras para definir um orçamento realista.

Para isso, defina o valor máximo que será apostado por rodada e tente manter o registro das suas apostas. Seguindo essas práticas, você não compromete as suas finanças pessoais e, ainda, consegue fazer a gestão da sua banca da maneira correta.

Não se deixe levar pelo emocional

Por serem jogos rápidos e simples, muitos apostadores enxergam nos crash games uma forma de entretenimento. Entretanto, ao apostar com fundos reais no Aviator, é importante que você faça uma avaliação técnica para apostar conscientemente.

Procure sempre seguir as suas metas e não tente recuperar jogadas mal-sucedidas sem avaliar previamente seu orçamento. Em caso de dúvidas, dê uma pausa e tente estabilizar seu emocional, evitando jogar com os nervos à flor da pele.

Conheça as regras do jogo

A primeira etapa para apostar conscientemente em um jogo é conhecendo as suas regras e funcionamento. No caso do Aviator, você pode, a qualquer momento, verificar essas e outras questões pela opção Como Jogar?

Por lá, é apresentado o passo a passo para apostar, juntamente com as regras detalhadas do crash game. Inclusive, existe um guia em vídeo com a demonstração das mecânicas para aqueles apostadores que falam inglês.

Aposte com responsabilidade

Antes de jogar no Aviator, lembre-se de que as apostas online são atividades secundárias e seus resultados não podem ser previstos. Assim, controle suas apostas de modo que elas não interfiram na sua vida pessoal, conhecendo os sinais de comportamentos impulsivos.

Se você sentir que as apostas estão te afetando, procure pelo auxílio de familiares e assistência profissional. Dito isso, a bet365 incentiva apostas responsáveis; logo, é possível conferir mais sobre jogo seguro pelo site oficial da empresa.

Procure por versões de demonstração

As versões de teste são opções presentes em várias categorias de jogos das maiores provedoras do mercado. A partir delas, você pode acessar todas as funcionalidades dos títulos em uma versão simulada que possui saldos ilimitados.

Acessar a versão demo do Aviator será bastante útil para se adaptar às suas mecânicas, desenvolver estratégias e avaliar se ele é a escolha certa. Existem várias opções para acessar essas versões de teste do aviãozinho, sendo o site da Spribe uma das principais delas.

Aviator na bet365: recursos especiais para jogar

Anteriormente, apresentamos o funcionamento básico do Aviator na bet365 para demonstrar como ele é fácil de ser jogado. Apesar de simples, existem várias características que tornam o jogo do aviãozinho uma opção única para os fãs de cassino.

Tendo isso em mente, apresentamos, agora, os recursos adicionais do Aviator para que você comece a montar apostas na bet365. Destacamos que, em caso de dúvidas, também é possível procurar por assistência profissional no site da operadora.

Histórico das rodadas e apostas

Ao participar das rodadas no jogo do aviãozinho, diferentes tipos de estatísticas são exibidas. Nelas, ficam registradas desde as suas apostas, até o resultado de antigas rodadas que podem ser utilizadas para avaliações de desempenho.

Chat ao vivo

Outra função interessante sobre o Aviator é o seu chat ao vivo que lhe permitirá interagir com outros jogadores. Para acessá-lo, basta apertar o botão com símbolo de bate-papo no canto superior direito do crash.

Uma vez no chat ao vivo, você poderá mandar mensagens com até 160 caracteres, gifs e emojis. Esse contato com outros jogadores é incessante por permitir o compartilhamento de dicas e estratégias que auxiliam engajar a comunidade.

Todavia, lembre-se de utilizar o chat ao vivo com cuidado, não compartilhando dados pessoais ou abrindo links suspeitos. Fora isso, uma prática geral é interagir de maneira construtiva, não fazendo spam e evitando conflitos.

Funcionalidade de Chuva

Resumidamente, a funcionalidade de Chuva é um recurso do Aviator que distribui jogadas adicionais no chat. Esses recursos são ofertados pela plataforma ou jogadores e podem ser conseguidos apertando no botão Resgatar quando estiverem disponíveis.

O Aviator é um jogo dinômico que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular

Aviator na bet365: conheça o jogo do aviãozinho

De modo geral, a forma mais simples de conhecer o Aviator na bet365 Brasil é conferindo o site da plataforma. Na nossa opinião, a operadora possui um design responsivo e otimizado, sendo possível localizar facilmente o aviãozinho no seu catálogo.

Após encontrar no jogo, contanto que você possua fundos disponíveis, será possível apostar acessando todos os recursos apresentados até aqui. Contudo, ressaltamos ser importante jogar de forma consciente e responsável para evitar problemas futuros.

Regras do Aviator na bet365

Todas as regras do Aviator são adaptadas para seguirem o funcionamento geral dos crash games. Logo, elas são fáceis de serem entendidas e podem ser conferidas desde o seu primeiro login na bet365. Todavia, para simplificar seu contato com o jogo, separamos a seguir suas principais regras.

Apostas

As apostas no jogo do aviãozinho devem ser montadas manualmente. Com isso, você pode ajustar suas apostas pelos botões (+) ou (-) para selecionar as quantias que se encaixem no seu orçamento.

Por rodada, você pode fazer até 2 apostas simultaneamente adicionando o segundo painel clicando sinal verde de mais. Em seguida, é possível adicionar outro valor de aposta que complemente suas estratégias de jogo no primeiro painel.

Multiplicador

O multiplicador é a principal mecânica dos crash games, o qual é ativado automaticamente no início de cada rodada. Após ser acionado, um número que indica o multiplicador subirá até desaparecer em um momento aleatório definido por RNG.

Seus possíveis retornos no Aviator são definidos pelo valor da sua aposta inicial multiplicado pelo multiplicador no momento do saque. Sendo que, caso o avião voe para longe, acontece o crash e os multiplicadores são encerrados.

Saque

Ao participar de uma rodada e perceber que o multiplicador atingiu o valor esperado, você pode ativar o saque. Nesse momento, você garante seus potenciais retornos da rodada e não precisa mais se preocupar com o avião voando para longe.

A ativação do saque é manual, então seu principal objetivo na Aviator é tentar prever o momento do crash. Afinal, isso lhe permitirá resgatar sua aposta inicial no melhor momento possível.

Provably Fair

Provably Fair é o nome da tecnologia criptográfica utilizada pelo Aviator para definir resultados transparentes e justos. Esse valor é definido a partir da combinação de números aleatórios provenientes da plataforma e dos 3 primeiros apostadores da rodada.

O processo é renovado em cada rodada, e você pode conferir ou alterar seu número de ativação a qualquer momento. Portanto, você pode confiar que seus resultados não serão alterados.

Problemas técnicos

Durante sua seção de apostas no Aviator, imprevistos como falhas de conexão e problemas de hardware/software podem acontecer. Quando isso acontecer, o aviãozinho realiza o saque automático ou anula as rodadas para estornar os valores das apostas.

Como funciona o Aviator na bet365?

Logo no primeiro acesso do Aviator na bet365, é perceptível que o título aparece dividido em 3 setores diferentes. Cada uma dessas áreas contem diferentes opções ou mesmo, apresenta estatísticas que podem ser importantes para sua experiência de aposta. Confira abaixo todos os paineis que compõem o jogo do aviãozinho e o que representam.

Painel esquerdo

O painel esquerdo é onde fica localizado o histórico de apostas no Aviator. Aqui, estão apresentados todas as apostas montadas nas últimas rodadas, juntamente com o ranking dos maiores multiplicadores.

Painel inferior

No painel inferior é onde ficam as opções de aposta e saque do Aviator. Nele, é possível ajustar o valor e quantidade de apostas montadas por vez. Após ativar uma rodada, são disponibilizadas as opções de saque que podem ser ativadas a qualquer momento antes do crash.

Painel superior

Por último, o painel superior é composto pelo resultado das últimas rodadas do Aviator. Essas opções fazem o registro dos multiplicadores para promover a transparência do sistema de Provably Fair.

O Aviator é um jogo popular pela interface intuitiva

Como jogar o Aviator na bet365?

Antes de jogar Aviator na bet365, você precisa estar cadastrado e possuir fundos válidos na sua carteira digital da casa. Feito isso, basta navegar pela plataforma para selecionar o título na plataforma, completando as seguintes etapas.

Antes de tudo, acesse o site oficial da bet365; A seguir, entre na sua conta selecionando o botão Login e informando seu nome de usuário e senha de acesso; Estando no seu perfil, vá até a área do cassino da bet365 e aperte em Jogos de Crash e Arcade; Agora, você já pode abrir o Aviator para adicionar uma aposta e participar das rodadas; Por último, acompanhe o multiplicador e ative o saque antes que o avião voe para longe.

Sobre o cassino da bet365

O cassino da bet365 é uma das maiores áreas da empresa que conta com o Aviator e diversos outros jogos. Acessando essa categoria da plataforma, acreditamos que você poderá encontrar várias opções para diversificar sua experiência de jogo.

A cobertura de jogos está sujeita a alterações, mas o seu catálogo na íntegra deve ser conferido pelo site oficial. Dito isso, selecionamos abaixo os principais tipos de apostas que você pode utilizar para apostar.

Slots

Os slots ou caça-níqueis são uma categoria de jogos muito simples e diversificada em temática ou recursos adicionais. Logo, eles podem ser uma escolha sólida para os jogadores que procuram por opções rápidas para apostar nos cassinos online.

Todos os slots compartilham um funcionamento semelhante. Você participa das rodadas apertando um botão. Após adicionar uma aposta e ativar a rolagem dos tambores, basta aguardar pelo resultado torcendo para conseguir os símbolos certos.

Nos caça-níqueis, os retornos em potencial são baseados nas combinações de símbolos que você conseguirá, seja pela quantidade ou posição. Cada caça-níquel possui linhas de pagamento diferentes, sendo muito importante conferir essas questões antes de apostar.

Crash games e Arcade

Como apresentamos até aqui, o Aviator faz parte de uma categoria de jogos conhecidos como crash. Esses títulos possuem mecânicas mais variadas do que os slots, mas todos funcionam com base em multiplicadores.

Apostando nesses jogos, você executa alguma ação que aumenta os multiplicadores, seja apertar um botão, soltar uma bola, entre outros. Após conseguir o multiplicador procurado, o próximo passo é ativar o saque para resgatar seus potenciais retornos.

Porém, dependendo das suas ações ou mesmo de forma aleatória, as rodadas podem ser encerradas zerando os multiplicadores. Então, é importante estar atento às regras específicas de cada título para saber a melhor abordagem para apostar.

Ao vivo

As mesas ao vivo são as opções que possuem o maior foco em emular a experiência dos cassinos físicos. Utilizando esses jogos, você tem uma experiência mais imersiva, podendo interagir com dealers e outros jogadores.

Além da maior interatividade, os jogos em tempo real são conhecidos pela sua variedade de opções. Com isso, você pode encontrar mesas baseadas em cartas, roletas, dados ou mesmo, game shows para tornar sua experiência única.

Oferta de Novo Jogador na bet365

Na hora de procurar um lugar para jogar no Aviator, é comum que os jogadores procurem por ofertas. Nesse sentido, a plataforma conta com: Jogos na bet365 - Oferta de Novo Jogador: Cinco Dias de Giros Grátis - Obtenha até 100 Giros Grátis quando se registrar e depositar um mímino de R$50.*

*Mínimo necessário de R$50 em depósitos vitalícios. A oferta deve ser ativada no prazo de 30 dias após o registro da sua conta bet365. Descubra prêmios de 5, 10 ou 20 Giros Grátis. Cinco giros em carretéis de Giros Grátis estarão disponíveis no prazo de 10 dias, 24 horas entre cada giro. São aplicados prêmios máximos, restrições de jogo, limites de tempo e T&Cs.

Há, ainda, um código de bônus da bet365, MAXLANCE, disponível para o uso. (O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.)

É importante ressaltar que você deve conferir, pelo site oficial, se essa oferta se aplica para o Aviator. Confira todos os detalhes pela página da bet365, sempre.

Como obter possíveis retornos no Aviator na bet365?

Na nossa opinião, um dos grandes destaques do cassino da bet365 é a segurança e transparência dos seus jogos. Desse modo, você possui condições de apostas justas para jogar nos títulos da casa que se encaixem no seu estilo.

Tendo em mente que o Aviator não está sendo influenciado, o seu desempenho no crash dependerá dos saques realizados. Todavia, como não é possível prever o momento em que o avião decolará, sua intuição e gerenciamento da banca serão importantes.

Uma estratégia muito utilizada pelos maiores jogadores é optar por saques antecipados, tentando conseguir pequenos possíveis retornos consecutivos. Essa abordagem certamente exige paciência, mas pode lhe auxiliar a obter melhores desempenhos a longo prazo.

Como baixar o Aviator na bet365?

Enquanto desenvolvia o Aviator, a Spribe otimizou o seu título de forma que ele funcionasse consistentemente em aparelhos móveis. Não à toa, o jogo do aviãozinho pode ser utilizado sem problemas nos sites de operadoras.

Apesar da sua compatibilidade mobile, o Aviator ainda não tem aplicativos nativos. Contudo, existe um app da bet365, disponível apenas para Android, que pode ser utilizado para apostar nos jogos da operadora. Veja abaixo as etapas para instalar esse recurso no seu dispositivo:

Inicialmente, acesse o site oficial da bet365 no seu tablet ou celular; Na plataforma, procure e selecione a página do aplicativo da empresa; Após isso, realize o download do arquivo de instalação do app; Agora, vá até as configurações de segurança do seu aparelho móvel e habilite a instalação de fontes desconhecidas; Para finalizar, selecione o arquivo baixado anteriormente para realizar a instalação do aplicativo.

No mais, como tudo está sujeito a alteração, para ter informações completas é importante conferir o site oficial da plataforma. Nele você tem acesso a informações detalhadas e em português sobre os recursos e funções da bet365.

Outros jogos semelhantes ao Aviator

Dentre todos os crash games, o Aviator é o mais conhecido no mercado nacional. Contudo, existem outros títulos que seguem a fórmula do jogo do aviãozinho e podem ser alternativas sólidas, tais como:

Spaceman;

FlyX;

Kick It! Multiplayer;

JetX;

Maverick.

As principais diferenças dos jogos acima para o Aviator estão nos seus multiplicadores máximos e temáticas. Então, você pode selecionar um título com base no tema que mais chama sua atenção, seja ele espacial, futebol, ou mesmo outros tipos de aviões.

Aviator na bet365: vale a pena?

Depois de tudo o que apresentamos, uma última dúvida que os jogadores podem ter é se o Aviator vale realmente a pena. Logo de cara, destacamos que, na nossa opinião, ele é um dos melhores jogos da atualidade.

Porém, para desenvolver melhor essa resposta, separamos abaixo as principais vantagens e desvantagens do jogo do aviãozinho. Com base nelas, esperamos que você também chegue ao seu veredito sobre o título.

Vantagens do Aviator

Para começar, optamos por destacar os pontos que podem indicar que o Aviator é a escolha certa para você. Lembrando que todas essas questões foram selecionadas com base na opinião da nossa equipe editorial.

Simplicidade

O funcionamento do Aviator baseado nos multiplicadores e cash out pode ser aprendido facilmente. Assim, acreditamos que ele representa uma opção diferenciada desde o primeiro login na bet365.

Ritmo

Os crash games possuem um ritmo ágil, permitindo que várias rodadas sejam montadas em curtos intervalos de tempo. Essa forma de jogo os tornam opções flexíveis que podem se adaptar aos estilos de vários jogadores.

Acessibilidade em vários dispositivos

Todas as mecânicas e funções do Aviator foram pensadas para que ele fosse otimizado. Assim, você pode utilizá-lo através da versão móvel do site ou app da bet365 (disponível apenas para Android), com base na versão que melhor se encaixe no seu estilo de jogo.

Desvantagens do Aviator

Agora que já vimos os diferenciais do Aviator, podemos mencionar algumas limitações que cremos existirem no crash game.

Imprevisibilidade

Não há padrões que permitam antecipar os resultados das rodadas no Aviator. Essa imprevisibilidade acaba tornando desnecessária qualquer habilidade específica por parte dos jogadores.

Pouca variação

Diferente dos slots, o Aviator não possui mecânicas que diversifiquem a jogabilidade, como fases bônus ou símbolos especiais. Nesse sentido, alguns jogadores podem ficar desmotivados a continuar apostando no jogo.

Perguntas frequentes sobre o Aviator na bet365

Ainda possui dúvidas sobre o Aviator na bet365? Confira, abaixo, nossa seção de perguntas e respostas sobre a casa e sua versão do jogo do aviãozinho.

O que é o Aviator na bet365?

O Aviator é um crash game desenvolvido pela Spribe representado por um avião decolando. Aqui, o seu objetivo é fazer o saque da aposta antes que o avião voe para longe, encerrando a rodada e o multiplicador no processo.

Como posso usar o robô no Aviator na bet365?

O uso de quaisquer robôs ou programas similares para fazer apostas na bet365 viola os T&Cs da empresa. Por causa disso, não é possível utilizar esses recursos para jogar no Aviator ou outros títulos da empresa.

Quais são os sinais no Aviator na bet365 que devo observar?

Os principais sinais que você deve priorizar enquanto jogo a Aviator são as indicações de início e encerramento das rodadas. Afinal, esses dois sinais que vão guiar todo o seu planejamento e apostas no jogo do aviãozinho.

Quais são os bônus disponíveis para jogar o Aviator na bet365?

Verifique o site oficial da bet365.

Como posso me cadastrar para jogar o Aviator na bet365?

Você pode se cadastrar na empresa preenchendo o formulário de registro com seus dados pessoais e criando uma senha. Durante esse processo, é possível inclusive utilizar o código de bônus da bet365.* Quer descobrir mais sobre o Aviator na bet365? No artigo, apresentamos, com detalhes, as principais mecânicas e recursos presentes no jogo do aviãozinho.

Você pode se cadastrar na empresa preenchendo o formulário de registro com seus dados pessoais e criando uma senha. Durante esse processo, é possível inclusive utilizar o código de bônus da bet365.*

*O código de bônus MAXLANCE pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma.