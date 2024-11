Athlético-PR sai da zona de rebaixamento nesta rodada? Analisamos as odds

Créditos: Sipa US / Alamy Stock Photo | Athlético-PR tem chances de sair do Z-4 se vencer o São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro

Athlético-PR e São Paulo se enfrentam neste sábado, 09/11, às 21 horas, no estádio Morumbis. Na reta final do campeonato, as equipes tem objetivos totalmente distintos: enquanto o São Paulo tenta conquistar uma vaga no G-4, o Athlético-PR luta para não cair para a Série B.

Atualmente em 17º lugar, o primeiro do Z-4, o Furacão tem chances de sair da zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Para isso, o time de Lucho González precisa vencer o São Paulo e ficar de olho no Bragantino.

São Paulo x Athlético-PR: o que dizem as odds?

De acordo com as casas de apostas, para sair da zona de rebaixamento na 33ª rodada, o Athlético-PR não terá tarefa fácil. Isso porque o favorito para vencer a partida deste sábado é o São Paulo.

Segundo a bet365, a probabilidade do visitante vencer o jogo entre São Paulo e Athlético-PR é de 15%. Veja as odds da casa de apostas na tabela abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do São Paulo 1.55 Empate 3.80 Vitória do Athlético-PR 6.50 Apostar na bet365 >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 08 de novembro de 2024 às 10h30.

Bragantino enfrenta o Atlético-GO

Caso o Athlético-PR vença, o time irá a 37 pontos. Sendo assim, para sair da zona de rebaixamento nesta rodada, o Furacão precisa que o Bragantino empate ou perca. Isso porque atualmente o Bragantino é o 16º colocado, o primeiro fora do Z-4, com 35 pontos.

Segundo as casas de apostas, o resultado do confronto entre Atlético-GO e Bragantino é favorável para o Athlético-PR. Isso porque o favorito para vencer a partida é o dono da casa.

As odds para a vitória do mandante estão em 2.37 contra 3.00 do Bragantino. Já a cotação para o empate está em 3.40.