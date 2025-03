Argentina x Brasil: melhores promoções para apostar na partida

Argentina e Brasil escrevem mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. As seleções se enfrentam nesta terça-feira, 25/03, às 21 horas (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026.

Sabendo que os confrontos entre Argentina e Brasil atraem a atenção dos fãs de futebol, algumas casas de apostas estão promovendo ofertas específicas para esta partida.

Sendo assim, selecionamos algumas das melhores promoções para apostar no jogo desta terça-feira.

Novibet: ganhe até R$ 100 em Aposta Extra

Faça uma aposta de no mínimo R$50 com a ferramenta Criar Aposta e ganhe uma aposta extra de até R$ 100.

Vale frisar que o palpite deve incluir no mínimo três combinações, com uma odd mínima total de 3.5 e uma odd mínima de 1.2 por seleção. Para conferir os termos e condições completos, acesse o site da Novibet.

Superbet: aposte R$ 25, ganhe 25 giros grátis!

Aposte R$ 25 ou mais com dinheiro real na partida Argentina x Brasil e receba 25 Giros Grátis para usar no Tigre Sortudo. O palpite deve ter odd mínima de 2.00.

Antes de apostar, é necessário clicar em “aceitar a promoção” na página da oferta. Para acessar os termos e condições completos, visite o site da Superbet.

Sportingbet: 50% de Freebet no jogo entre Argentina x Brasil

Faça uma aposta pré-jogo no jogo entre Argentina e Brasil e receba uma FreeBet de 50% do valor apostado até R$25 para ser utilizada ao vivo na mesma partida.

É necessário que a aposta seja de no mínimo R$10 e tenha odd mínima total 2.00. Além disso, apostas feitas com a ferramenta “Criar Aposta” não são elegíveis. Confira os termos e condições completos no site da Sportingbet.

Estrelabet: aposte R$50 e ganhe R$30 em aposta grátis

Por fim, a promoção da Estrelabet oferece R$30 em aposta grátis para usar em qualquer jogo de futebol. Para isso, é preciso apostar R$50 no jogo Argentina x Brasil usando a ferramenta “Criar Aposta”. Além disso, a odd do palpite deve ser igual ou maior que 2.00.

Para conferir os termos e condições completos, acesse o site da Estrelabet.