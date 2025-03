Aposte na Betfair e receba até R$20 em bônus toda semana

Acesse sua conta Betfair: Caso ainda não possua uma, clique em “abra sua conta” para se registrar;



Aceite os termos da promoção: Vá até a página de promoções e aceite os termos do Clube de Vantagens;



Aposte no Betfair Esportes: Durante a semana, faça apostas no Betfair Esportes com cotações de 1,5 ou mais. Certifique-se de que as apostas sejam realizadas com dinheiro da sua carteira principal;