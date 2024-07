Atlético-GO x Vasco: por que vale a pena apostar em gols na partida?

.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 18:02 • Rio de Janeiro

Atlético-GO e Vasco se encontram nesta quarta-feira, 31/07, às 21h30. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly e é válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Se você costuma fazer apostas esportivas, sabe que os sites de apostas oferecem uma grande variedade de mercado além do clássico resultado final, que diz respeito ao placar da partida.

Visite a bet365>>

Para a partida entre Atlético-GO e Vasco, vale a pena apostar no número de gols. Isso porque ambas as equipes estão entre as defesas mais vazadas do Brasileirão Série A, com 31 e 29 gols, respectivamente. Os times só são superados pelo Vitória, que levou 32 gols desde o início do campeonato.

Veja as odds para o número de gols na partida entre Atlético-GO e Vasco:

Mercado: Total de gols Odds Mais de 0.5 1.10 Mais de 1.5 1.44 Mais de 2.5 2.40 Visite a bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de julho de 2024 às 17h.

Possíveis marcadores

Ainda segundo as cotações, o jogador com maior probabilidade de marcar é Pablo Vegetti. A odd para um gol do atacante do Vasco a qualquer momento é 3.00. Vale lembrar que o argentino é o artilheiro do Vasco e briga pela artilharia do Brasileirão com 6 gols.

Já pelo Atlético Goianiense, o atleta com maior probabilidade de marcar é Derek Ribeiro, com odd 3.50.

Odds para resultado final

Além do mercado de gols, outra possibilidade é apostar no resultado final. Apesar do momento do Vasco ser melhor que o momento do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, o rubro negro é visto como favorito pelas casas de apostas. Veja as odds abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Atlético-GO 2.35 Empate 3.10 Vitória do Vasco 3.20 Visite a bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de julho de 2024 às 17h.