20/03/2024

Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira, após ficar fora as três últimas convocações por opção do então técnico Fernando Diniz. Em ótimo momento no West Ham e com interesse de grandes times europeus, o meio-campista falou sobre assumir o protagonismo na "Era Dorival". Assista à declaração no vídeo acima.

Paquetá em entrevista coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)