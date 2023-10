Finalista da Libertadores, o Fluminense tem somente um representante: o meia André. No entanto, o técnico Fernando Diniz, que comanda a Seleção Brasileira, concilia o cargo com o de treinador do Flu. A equipe tricolor também teve o zagueiro Nino lembrado, mas o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treinamento de sábado (13) e foi cortado, promovendo a entrada de outro atleta que atua no Brasil: Adryelson, do Botafogo.]