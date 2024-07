Focada na Olimpíada, Seleção Brasileira Feminina faz treinos à la Paulo Sousa no Flamengo

Jogadoras do Brasil prestam atenção em explicação dada pela comissão técnica com uso do telão (Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 18:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Em preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira Feminina realiza treinos na Granja Comary, em Teresópolis. Sob comando do técnico Arthur Elias, a equipe ganhou um parceiro para corrigir erros e elevar o nível de desempenho: um telão.

O uso da tecnologia não é bem uma novidade no país. No início de 2022, Paulo Sousa havia pedido o aparelho para comandar as atividades no Flamengo. O clube providenciou o produto, mas o trabalho do treinador português não vingou à frente do Rubro-Negro.

Uma equipe formada por Cristian Lizan, André Batista e Bruno Faust é responsável pelo uso da Tela Tática (TT). A tecnologia é uma novidade para a grande maioria das atletas, mas será levada para a França como uma aliada da equipe em busca da medalha olímpica.

- O trabalho na seleção do ponto de vista físico de momento de atleta é desafiador porque você precisa individualizar para conseguir colocar todas na melhor condição. Mas o trabalho da mentalidade, trabalho tático ele é feito com muito olhar estratégico e técnico no sentido de ser muito específico para os nossos objetivos. É diferente de um clube onde você tem uma preparação maior para a temporada e aqui eu conto com as melhores jogadoras. Elas têm essa capacidade de pegar as coisas rápido. Então a preparação é bem específica para a primeira fase. Já chegar contra a Nigéria tendo entendido como jogar contra a Nigéria, mas também sabendo já como atuar contra Japão e Espanha. Temos essa visão estratégica para que fique claro e de forma confortável para a jogadora simplesmente relembrar antes do jogo, pois temos um treino só antes de cada jogo. Então já vamos ter trabalhado com imagens. Ainda que seja com pouco tempo temos bastante competência no grupo para otimizar o tempo.

O Brasil permanece treinando em Teresópolis até o dia 17 de julho para depois embarcar para a França. A Seleção faz sua estreia no dia 25 de julho diante da Nigéria. A equipe de Arthur Elias também encara Japão e Espanha na fase de grupos.

