Zubeldía elogia atuação da equipe e comenta estreia de Longo e Ruan

Publicada em 15/09/2024 - 22:26 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva, após a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante tricolor falou sobre a importância de conquistar essa vitória fora de casa após a eliminação na Copa do Brasil no meio da semana e elogiou o empenho de seus jogadores.

- Gostaria de parabenizar a todos os jogadores e a todo o grupo de trabalho porque vínhamos de um golpe duro que foi ser eliminado da Copa do Brasil. E, ainda que tenhamos entrado com jogadores que não estivessem com o ritmo de jogo adequado, eles interpretaram muito bem o que tinham que fazer taticamente e ainda aplicaram suas características. Além disso, se comprometeram muito para ganhar de uma equipe excelente equipe, que joga muito bem, que representa muito bem o futebol brasileiro - disse Zubeldía.

Para o técnico, o time teve uma boa atuação em todos os setores do campo.

- Estávamos na mesmo posição, com os mesmos pontos, então em todos os sentidos foi uma vitória muito boa. Jogamos muito bem do começo ao fim. Soubemos sofrer em alguns momentos, mas em toda a partida tivemos a sensação de que faríamos gol a qualquer momento. Isso é sempre bom porque significa que a produção foi positiva. Eles praticamente não chegaram, então também nos defendemos bem - declarou.

Zubeldía também foi questionado sobre a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

– Sampaio é um grandíssimo árbitro, seu grupo também, mas hoje era expulsão no William, claríssima, como ganhamos ninguém vai falar. Não entendo como o VAR não chama, levantou a perna. E na última jogada, lei da vantagem, íamos sozinhos... Era gol nosso. São situações que não entendi. Tenho respeito pelo Sampaio, mas essas duas jogadas foram erradas – reclamou.

Por último, o treinador ainda falou um pouco sobre a estreia de Longo e Ruan.

– Longo chegou há pouco tempo. Ele esteve habilitado para esse jogo, não para o anterior. Aconteceu que Bobadilla não podia jogar, Liziero apresentou uma dores no adutor, Nestor no tornozelo... Vamos ver para o próximo jogo como estarão todos – explicou sobre Santi.

– Ruan, apesar de novo, sei o que pode me dar, conheço ele, mas temos um nível bom de zagueiros. Alan, Arboleda, Sabino, Ferraresi. Então as vezes é preciso ter um pouco de calma, como falamos com ele. Os torcedores não perguntam se joga um ou outro, joga o São Paulo. Trocando ou não, temos de estar à altura da circunstância. Precisam de adaptação, Ruan já estava há duas ou três semanas treinando. Jamal teve poucos treinos, é difícil acelerar. Por isso, quanto antes chegam, melhor, para ter tempo de adaptação – completou.