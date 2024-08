São Paulo x Fluminense; como é o retrospecto do confronto?

Fluminense recebe o São Paulo este domingo (1) (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro

O Fluminense recebe o São Paulo neste domingo (1), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico entre Tricolores. Quem é o mais vitorioso no duelo? Veja com o Lance! o retrospecto entre os clubes!

O clube da casa ocupa a 16° posição na tabela, com 24 pontos. O Tricolor paulista, por sua vez, está em 5° lugar, com 41 pontos acumulados. As duas equipes chegam para a partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Fluminense e São Paulo fazem clássico pelo Brasileirão (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Este será o 105º confronto entre as duas equipes. Com 45 vitórias para o São Paulo, 35 para o Fluminense e 24 empates. O número de gols, é equilibrado, com 151 para o lado carioca e 156 para o paulista. O São Paulo saiu vitorioso no último clássico com o placar de 2x1, com gols de Damián Bobadilla e Robert Arboleda.

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, terá o retorno do meia Rodrigo Nestor e do atacante Luciano, que estavam suspensos contra o Vitória, na última rodada. Após a partida contra a equipe carioca, o Tricolor Paulista terá 11 dias de descanso, por isso, o time titular deve ser escalada para domingo (1).

O Fluminense, por sua vez, venceu o Atlético-MG por 2x0 na última rodada. O técnico, Mano Menezes, pode voltar a relacionar o atacante Germán Cano, que treinou normalmente por dois dias consecutivos após ficar nove partidas ausente por conta de dores em uma lesão crônica no pé direito.