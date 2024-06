Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 26/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo volta a enfrentar o Criciúma após dez anos e com direito a tabu em jogo. A partida, no Estádio do Morumbis, fecha a 12ª rodada Brasileirão e está marcada para a noite de quinta-feira (27), às 20h. O Tricolor não sabe o que é perder para este adversário desde 2013, quando o resultado foi 1 a 0 no Heriberto Hülse.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

De lá para cá, as equipes se enfrentaram outras q uatro vezes, duas pelo Brasileirão e duas pela Copa Sul-Americana. No Nacional, foi uma vitória do Tricolor por 2 a 1 e um empate por 1 a 1. No torneio continental, em 2014, uma vitória para cada lado.

No total, foram 20 confrontos entre São Paulo e Criciúma na história, com nove vitórias são-paulinas, cinco empates e seis derrotas. Na última vez em que as equipes se enfrentaram, pelo Brasileirão de 2014, o time paulista venceu por 2 a 1, com gols de Édson Silva e Alan Kardec, fora de casa.

O Tricolor não vive um bom momento no Brasileirão. Após uma sequência de 12 jogos de invencibilidade sob o comando de Luís Zubeldía, o time paulista vem de duas derrotas no campeonato, o que mandou a equipe para o meio da tabela de classificação, com 15 pontos em 11 jogos.