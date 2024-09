Jamal Lewis foi apresentado pelo São Paulo nesta segunda-feira (16) (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 14:12 • Rio de Janeiro

O São Paulo apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Jamal Lewis nesta segunda-feira (16). O jogador, que chegou ao time paulista por empréstimo do Newcastle, fez sua estreia no domingo (15), na vitória contra o Cruzeiro no Mineirão. Lewis vestirá a camisa número três e seu contrato de empréstimo vai até junho de 2025, com opção de compra ao final do período.

Sobre sua adaptação ao Brasil, Jamal Lewis revelou que pretende contar com a ajuda de um professor de português para acelerar seu aprendizado e melhorar a comunicação com a equipe e os torcedores.

— Vou trabalhar duro para aprender português e me comunicar com toda a equipe e com os torcedores. Alguns atletas me ajudam, mas terei um professor em algumas semanas e espero aprender português — disse o lateral.

Questionado se conversou com algum atleta brasileiro antes de decidir vir para o Brasil, Lewis contou que ouviu comentários positivos sobre o país, especialmente de Joelinton, seu ex-companheiro de Newcastle.

— Sim, claro, por ser um atleta do Newcastle, conheço o Joelinton. Os brasileiros nem precisam falar do Brasil, eles fazem parecer que o Brasil é um lugar incrível. Estão sempre felizes, todos os brasileiros que conheci em Londres representam muito bem o Brasil. Fiquei muito animado de vir ao Brasil — afirmou Jamal.

Sobre a questão da violência relacionada ao futebol no Brasil, Lewis admitiu ter visto alguns vídeos de brigas e confrontos entre torcedores, algo que é menos comum na Inglaterra.

— Sim, eu vi sim alguns vídeos em redes sociais, talvez algumas brigas de torcedores mais apaixonados confrontando o elenco. Isso acontece muito menos na Inglaterra; você não vê muito disso. Os torcedores do Newcastle são apaixonados, mas não fazem isso. Quando você joga para um time grande como o São Paulo, tem de atingir o nível, temos de estar dispostos a jogar e ganhar — concluiu o atleta.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.