Pouco criativo, São Paulo conta com ‘ajuda’ do Cruzeiro para vencer e entrar no G4 do Brasileirão

Calleri marcou de cabeça no início da segunda etapa (Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 02/06/2024 - 20:34 • São Paulo (SP)

O São Paulo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (2), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Lucas, na primeira etapa, e Calleri, no segundo tempo.

Com a vitória, o Tricolor chega aos 13 pontos e salta para a quarta posição na tabela de classificação. A Raposa, por sua vez, permanece com 10 pontos e estaciona na nona colocação.

O São Paulo abriu o placar aos cinco minutos de partida com Lucas. O meia arrancou pelo meio de campo, driblou dois defensores e chutou com a perna direita, a bola ainda desviou em um jogador do Cruzeiro antes de estufar as redes.

Aos três minutos do segundo tempo, Calleri aproveitou bela jogada coletiva da equipe comandada pro Zubeldía, se antecipou ao zagueiro e cabeceou com força para vencer o goleiro Anderson.

Lucas marcou o segundo gol do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ QUAL É O PRÓXIMO JOGO?

O São Paulo volta a campo apenas no dia 13 de junho, contra o Internacional, fora de casa. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o lanterna Cuiabá, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Cruzeiro

Brasileirão - 7ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin

🚩 Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Victor Hugo Imazu dos Santos

🖥️ VAR: Wagner Reway

⚽ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: LUIS ZUBELDÍA)

Rafael; João Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Alisson, Rodrigo Nestor, Lucas Moura, Luciano e Juan.

CRUZEIRO (Técnico: FERNANDO SEABRA)

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva e Lucas Romero; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Rafa Silva.