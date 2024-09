Luciano diz que jogadores do São Paulo devem se unir para superar derrota e conquistar objetivo no Brasileiro

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 26/09/2024 - 01:56 • São Paulo (SP)

O atacante Luciano esteve na entrevista coletiva ao lado do técnico Luis Zubeldía após a eliminação do São Paulo pelo Botafogo nesta quarta-feira (25), no MorumBis. O jogador lamentou a derrota, mas destacou a importância do grupo se manter unido para não deixar que a eliminação abale a atuação da equipe no Campeonato Brasileiro.

- Vamos lamentar hoje, nós queríamos estar ali nas três competições, foram jogos difíceis, mas nós tivemos nosso controle de jogo também. É lamentar hoje, tenho certeza que ninguém dos jogadores e da comissão vai conseguir dormir porque é muito difícil, a gente vai ficar se lamentando, mas temos que ter a cabeça no lugar porque a partir de amanhã já temos que pensar no clássico e clássico a gente tem que entrar para ganhar. Claro que vai ser difícil, mas é como eu falei no vestiário com a rapaziada, a gente tem que se fechar e se unir ainda mais, nós jogadores, para sairmos dessa situação e conquistarmos o que a gente almeja - afirmou o camisa 10 Tricolor.

Quando questionado sobre quais são as ambições da equipe no campeonato, Luciano preferiu responder com cautela.

- Agora vamos jogo a jogo, cada jogo vamos tratar como uma decisão para a gente pontuar ao máximo, estamos em quinto. Internamente sabemos o que a gente almeja, mas vamos jogo a jogo- completou.

O Tricolor começou o segundo jogo das quartas de final sendo pressionado pelo Botafogo e logo sofreu um gol. Lucas Moura teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo de pênalti, mas desperdiçou a cobrança. O empate dos donos da casa veio apenas no final do segundo tempo, levando a partida para os pênaltis. Mas o São Paulo não conseguiu a classificação, Calleri e Nestor não converteram suas batidas, enquanto do lado do Glorioso, apenas Vitinho perdeu a cobrança.

O time de Luciano e Zubeldía agora passa a se preparar para o confronto contra o Corinthians no domingo (29), no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.