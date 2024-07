Ex-São Paulo, Carpini detalha situação de James Rodríguez: ‘Não faria parte’

Carpini explicou a situação de James Rodríguez no início do ano no São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 17:33 • São Paulo (SP)

Técnico do Vitória, Thiago Carpini explicou a situação de James Rodríguez no momento de sua chegada no São Paulo. Em entrevista ao "Zona Mista do Hernan", o comandante detalhou que a relação do colombiano com o clube estava se aproximando do fim no início de 2024.

- Ele (James) não jogou com o Dorival e em outros clubes que passou ele vem tendo dificuldades, mas na seleção ele consegue performar, isso é uma coisa que intriga os torcedores, imprensa e a nós também. A minha questão com o James foi muito peculiar, porque alguns dias depois que eu cheguei foi definido que o James não faria mais parte do contexto e estaria se desligando do São Paulo. Mesmo assim levamos todos os atletas para a Supercopa, convidamos para ele estar junto e ele se recusou, não foi. Depois, não sei por quais motivos, são assuntos internos, ele precisou ser reintegrado e não sairia mais.

Reserva no Tricolor, James Rodríguez vem fazendo uma grande Copa América com a Colômbia, sendo um dos principais nomes da competição. Em quatro partidas disputadas, o camisa 10 já marcou um gol e contribuiu com cinco assistências.

Na temporada, o colombiano fez apenas oito partidas com a camisa do São Paulo, tendo marcado um gol e dado uma assistência. No entanto, nem Carpini, nem ninguém consegue explicar os níveis de performances diferentes do atleta.