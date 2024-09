William Gomes comemora gol marcado contra o Cruzeiro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro

O São Paulo quebrou uma sequência de três partidas sem vencer ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa. O destaque da partida foi o jovem William Gomes, de apenas 18 anos, que marcou o gol da vitória. O atacante já soma dois gols no Campeonato Brasileiro deste ano e é uma promessa do tricolor paulista. Com contrato até o final de 2028 e uma multa rescisória de aproximadamente R$ 735 milhões, ele tem mostrado grande potencial de crescimento desde sua estreia.

William Gomes iniciou sua trajetória no São Paulo em 2021, quando tinha apenas 15 anos. Na temporada de 2022, ele brilhou na base, anotando 14 gols em 31 partidas. Em 2023, continuou a se destacar, com 13 gols em 41 jogos entre as equipes sub-17 e sub-20. Neste ano, começou a ganhar espaço no time principal após boas atuações nas competições de base, como o Brasileirão sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No jogo contra o Cruzeiro, William teve a chance de começar como titular devido ao técnico Luis Zubeldía ter poupado os principais jogadores para o confronto da Copa Libertadores contra o Botafogo, marcado para quarta-feira (18). Esta foi a 11ª aparição do atacante no time profissional, e o segundo gol pelo São Paulo.

Natural de Aracaju, Sergipe, William, que tem 1,71m e é canhoto, se destaca pela velocidade e pela potência dos chutes, qualidades evidenciadas no gol que garantiu a vitória. No primeiro gol como profissional, contra o Vitória em agosto, já havia sido notável pela força do chute.

Atualmente, o São Paulo ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. O próximo desafio do time será contra o Internacional, no dia 22 de setembro, às 18h30 (horário de Brasília), no MorumBis.