Zubeldía escala o São Paulo com novidade para clássico contra o Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 15:30 • Brasília (DF)

O São Paulo enfrenta o Corinthians pelo clássico Majestoso neste domingo (29), às 16h (hora de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 28ª rodada do Brasileirão. O técnico Luís Zubeldía definiu a sua equipe titular para o duelo.

No ataque, o treinador optou pela saída de William Gomes, joia da base que se destacou nas últimas partidas, e escalou Luciano, jogador experiente e habituado ao clássico paulista. Vale lembrar que essa mesma troca foi realizada ainda no primeiro tempo da última partida do Clube do Morumbi, diante do Botafogo, pela Libertadores.

Assim, o São Paulo enfrenta o Corinthians com o seguinte time: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Damián Bobadilla e Wellington Rato; Lucas, Luciano e Calleri.

O Tricolor ocupa atualmente a quinta posição na tabela do Brasileirão, com 44 pontos, apenas um a menos que o primeiro clube do G-4, o Flamengo. Logo, uma vitória pode colocar o clube paulista na zona de classificação direta para a próxima Libertadores.

