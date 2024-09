Camisa do São Paulo: veja origem das cores e evolução

Uniforme do São Paulo passou por poucas alterações ao longo do tempo (Foto: Reprodução)







Publicada em 13/09/2024

Muito famosa por conta de sua tradicionalidade e poucas mutações que teve durante os 90 anos de história, a camisa do São Paulo é uma das mais icônicas do futebol nacional. Quer conhecer tudo sobre a evolução e a criação dos uniformes do Tricolor Paulista? O Lance! conta as origens da camisa na matéria abaixo.

Mesmo após 90 anos, a camisa do São Paulo segue com a mesma estrutura (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A Origem da Camisa do São Paulo

É importante e interessante ressaltar que a camisa do São Paulo não mudou em estrutura desde 1930, quando foi criada a instituição. O primeiro uniforme do clube representou a união dos dois clubes predecessores à criação do Tricolor, o Club Athletico Paulistano (representado pela faixa vermelha na camisa) e a Associação Atlética das Palmeiras (representada pela faixa de cor preta). O uniforme reserva do clube surgiria em 1932, com o também tradicional jogo de faixas vermelhas, brancas e pretas na vertical.

Vale lembrar que a manutenção das camisas do São Paulo é estatuária, ou seja, tanto o primeiro como o segundo uniforme tem de serem mantidos conforme a tradição, já que isso é o previsto pelas leis do próprio clube.

A evolução dos uniformes do Tricolor Paulista

A mudança mais contundente no uniforme titular do São Paulo aconteceu no ano de 1983, quando a faixa branca da camisa passou a ser mais estreita em relação as outras faixas. A mesma proporção é adotada desde então pelo clube. Já o reserva teve sua principal alteração no ano de 1966, quando a Fifa divulgou novos critérios para os uniformes. Por isso, as cores do calção e meião, antes brancos, foram trocados para a cor vermelha, mas no mesmo ano foram novamente alterados para a cor preta.

Uma curiosidade sobre o estatuto são-paulino é que não há permissão de existir um terceiro uniforme. Mesmo assim, as camisas alternativas foram presentes ao longo do tempo nos armários do clube, aparecendo pela primeira vez em 1940, em um uniforme de cor branca, listras pretas e detalhes vermelhos na manga. Depois disso, outras camisas foram sendo feitas por momentos comemorativos ou em homenagens.

Terceiro uniforme produzido pela Reebok em 2010 faz homenagem à primeira camisa alternativa do São Paulo (Foto: Reprodução)