De acordo com relatório do primeiro trimestre de 2023, produzido pelo Conselho Fiscal do Santos, foi orçado um gasto de R$ 50.478.571 com "custos operacionais". Segundo o documento, o setor engloba gastos amplos: remunerações de atletas, despesas com jogos, materiais esportivos, manutenções de campos, estádio, entre outros.