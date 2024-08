Santos tem desfalques e pode ter novidades contra a Ponte Preta

Goleiros Renan e Gabriel Brazão disputarão a vaga de titular do Santos (Foto: Divulgação Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 04:50 • São Paulo

O Santos enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira, às 21h30, na Vila Viva Sorte, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com possíveis desfalques e uma novidade no elenco.

Renan, goleiro recém-contratado, foi registrado no BID da CBF e pode estrear. Com a ausência de João Paulo, ainda em recuperação de uma ruptura no tendão de Aquiles, Renan chega para disputar posição com Gabriel Brazão, atual titular.

No ataque, Julio Furch deve ser poupado devido a dores no ombro depois de uma queda no último jogo contra o Amazonas, além de um problema crônico no púbis que vem sendo tratado. Wendel Silva, que estreou na rodada passada no empate sem gols na Vila contra a Onça Pintada, é o provável titular no ataque.

O técnico Fábio Carille também não contará com o lateral-esquerdo Escobar, suspenso. Hayner e Souza disputam a vaga na defesa. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Kevyson, fora há sete meses por lesões, já retomou os trabalhos em campo, mas ainda não tem previsão de retorno.

O provável Santos para o jogo deve ter: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.