Santos está perto de fechar a contratação de dois reforços

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos busca reforçar o elenco para a Série B e tem dois alvos próximos de serem contratados: o lateral Escobar, do Fortaleza, e o meia Patrick.

O defensor chegaria como parte de uma troca envolvendo o lateral Felipe Jonatan, que está prestes a se tornar jogador do Leão do Pici. Contudo, ainda há um entrave para o Santos oficializar a contratação de Escobar: os valores salariais, que estão acima do teto estabelecido pelo clube.

- O Felipe (Jonatan) acertou mais rápido, e o Escobar um pouco mais demorado, porque existiam outros valores. Ele precisa se adaptar ao teto salarial do clube, não só ele, mas os outros que estão negociando com o Santos e também os que estão no plantel. Não fugiremos da nossa realidade, independentemente do nome do jogador. Está tudo bem encaminhado para que haja o acerto - disse o presidente Marcelo Teixeira, em evento realizado na cidade de Santos.

O caso de Patrick é diferente, porque o meio-campista não tem os mesmos entraves e está mais perto de fechar com o Santos. De acordo com o mandatário alvinegro, existe até a possibilidade de um acerto em definitivo, em vez de empréstimo.

- Não gosto de fazer antecipações de nomes enquanto estamos definindo. Óbvio que existe uma tratativa junto ao Atlético-MG, que pode ter uma solução da maneira que as diretorias estão conversando. Há a possibilidade não apenas do empréstimo, como do acerto definitivo. Acredito que esteja bem encaminhada essa questão - concluiu.

Patrick, que está perto do Santos, com os companheiros de Galo Edenilson, Paulinho e Hulk (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Com um provável elenco encorpado por reforços e algumas baixas, o Santos estreia na Série B na sexta-feira (19), contra o Paysandu.